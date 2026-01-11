قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
آلات تشبه البشر تسرق الأضواء.. أبرز 5 روبوتات ظهرت في معرض CES 2026

شيماء عبد المنعم

لطالما شكل معرض CES ساحة مفتوحة لاستعراض أحدث تقنيات الروبوتات، ولم يكن إصدار هذا العام استثناء، فقد شهد الحدث الإعلان عن تطورات بارزة في هذا المجال، أبرزها الظهور الإنتاجي الأول لروبوت Atlas الشبيه بالبشر من شركة بوسطن دايناميكس Boston Dynamics، إلى جانب عشرات الروبوتات التي ملأت أرض المعرض.

ورغم أن هذه العروض لا تعكس دائما الجاهزية الفعلية للنشر التجاري الواسع، فإنها تقدم لمحة عما قد يحمله المستقبل، فضلا عن دورها التسويقي الواضح للشركات المشاركة. 

وبينما اختلفت مستويات الأداء والواقعية، اتفقت معظم هذه الروبوتات على جذب الانتباه وإثارة الفضول، وفيما يلي أبرز 5 نماذج التي لفتت الأنظار خلال معرض.

روبوت لاعب تنس الطاولة

في جناح شركة Sharpa الصينية، ظهر روبوت كامل الجسم يخوض مباراة تنس طاولة أمام أحد موظفي الشركة، ورغم أن أداء الروبوت لم يكن سريعا أو تنافسيا إذ كان متأخرا في النتيجة فإن مجرد مشهد روبوت يمارس اللعبة كان كافيا لجذب الحضور. 

وأوضحت الشركة أن الهدف من العرض لم يكن إتقان اللعبة، بل استعراض دقة يدها الروبوتية، التي تعد منتجها الأساسي.

روبوت الملاكمة من دون ضربات

من أكثر الأجنحة ازدحاما كان جناح شركة EngineAI، التي عرضت روبوتاتها الشبيهة بالبشر تحت اسم T800 داخل حلبة ملاكمة افتراضية. 

وعلى الرغم من المظهر القتالي، لم تشهد العروض أي اشتباك فعلي، إذ اكتفت الروبوتات بحركات استعراضية مترددة. 

بعض هذه الروبوتات أظهر سلوكا غير متوقع، كـ خروج أحدها عن الحلبة أو سقوط آخر على الأرض، ما أضفى طابعا غرائبيا على العرض وأثار تفاعل الجمهور.

الرقص حاضر دائما

وكعادته في CES، حضر الرقص الروبوتي بقوة هذا العام، عبر عروض قدمتها شركة Unitree الصينية، ورغم الجدل الدائر حول الشركة وعلاقاتها المحتملة، فإن جناحها خلا من أي إشارات مثيرة للقلق، واقتصر على روبوتات تؤدي حركات راقصة بسلاسة، في استعراض لقدراتها الحركية المتقدمة.

موظف متجر بلاستيكي

شركة Galbot الصينية قدمت نموذجا عمليا لاستخدام الروبوتات في قطاع التجزئة، عبر جناح صمم على هيئة متجر صغير، الروبوت هناك كان متصلا بتطبيق طلبات، يختار المستخدم من خلاله منتجا، ليقوم الروبوت بجلبه من الرف وتسليمه. 

ووفقا للشركة، جرى بالفعل نشر هذا الروبوت في بيئات حقيقية، من بينها صيدليات داخل الصين.

روبوت يطوي الملابس

في خطوة لاقت اهتماما خاصا، عرضت شركة Dyna Robotics نظاما آليا قادرا على طي الملابس بكفاءة، ويعد هذا النوع من المهام تحديا تقنيا طويل الأمد في عالم الروبوتات. 

وأفادت الشركة بأنها عقدت شراكات مع فنادق وصالات رياضية ومصانع، كما جرى بالفعل اعتماد النظام في مركز غسيل ملابس بولاية كاليفورنيا، في سابقة توصف بالأولى من نوعها في أميركا الشمالية، وتحظى الشركة بدعم استثماري كبير، شمل شركات مثل إنفيديا وأمازون وسامسونج.

مساعد منزلي بطيء الخطى

وفي جناح LG، كشفت الشركة عن روبوتها المنزلي الجديد CLOid، الذي يتميز بتصميم ودود وقدرات أساسية للمساعدة داخل المنزل. 

ورغم طابعه اللطيف، لم يكن الروبوت الأسرع أو الأكثر تطورا مقارنة ببقية العروض، لكنه يعكس توجه الشركات الكبرى نحو إدخال الروبوتات إلى الحياة اليومية.

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

