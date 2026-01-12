نائبة: دعم السياحة وتعزيز القطاع المصرفي على رأس أولويات البرلمان الجديد

أدت النائبة، ساندي قسطور عضو مجلس النواب 2026، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، برئاسة النائبة عبلة الهواري، مؤكدًا التزامه بخدمة المواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية.

وقالت، ساندي قسطور في تصريح صحفي لها اليوم، إن دعم قطاع السياحة يأتي على رأس أولويات المجلس الجديد، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية للفنادق والمناطق السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز صورة مصر عالميًا ويزيد من إيرادات هذا القطاع الحيوي.

وأضافت النائبة أن السياحة مرتبطة مباشرة بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة وضع سياسات تشريعية تحفز الاستثمارات السياحية وتحمي العاملين في القطاع من أي أزمات اقتصادية محتملة.

وأوضحت ساندي قسطور. أن دعم القطاع المصرفي أيضًا يشكل محورًا أساسيًا في اهتماماته، خاصة في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز البنوك على تقديم تسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأكدت عضو مجلس النواب. أن المجلس الجديد سيعمل على متابعة تنفيذ الخطط الحكومية لدعم السياحة والبنوك، مع تطوير التشريعات بما يضمن سهولة الإجراءات الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد وتشجيع المبادرات الخاصة، لضمان استقرار السوق المالي وتنمية القطاع السياحي.

واختتمت النائبة ساندي قسطور تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان يمثل منصة فاعلة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، وأن دوره سيكون دائمًا في متابعة جميع الملفات المتعلقة بالسياحة والبنوك لضمان أن تصل القرارات والتشريعات إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.