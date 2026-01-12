شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إيران حتى 28 يناير

أرجأت شركة لوفتهانزا الألمانية خطتها لاستئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران هذا الأسبوع، وسط احتجاجات دامية في أنحاء البلاد وتحذيرات من الحكومة الألمانية بشأن السفر.

تعليق الرحلات إلى إيران

وصرح متحدث باسم الشركة في بيان مكتوب بأن لوفتهانزا قررت بعد ظهر يوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى طهران حتى 28 يناير الجاري، نظراً لتطورات الوضع، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج.

وكانت الشركة قد خططت في البداية لاستئناف الرحلات يوم الجمعة بعد توقف دام نحو سبعة أشهر.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة فرانس برس عن نشطاء حقوقيون بمقتل ما لا يقل عن 648 متظاهراً في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة ضد نظام آيات الله في 28 ديسمبر، مضيفين أن من بين القتلى تسعة قاصرين، وأن تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 6000، كما أصيب آلاف آخرون خلال المظاهرات.