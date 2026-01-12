إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين

ذكرت خدمة مراقبة ناقلات النفط الإيرانية "تانكر تراكرز" في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين أن إيران "أفرجت سرًا" عن ناقلة نفط يونانية كانت قد احتجزتها لمدة عامين.

وفي سياق متصل، استدعى وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، يوم الاثنين، السفير الإيراني في بروكسل لحث طهران على "الاستماع إلى المطالب السلمية" للمحتجين الإيرانيين.

تحولت الاحتجاجات التي اندلعت في البداية بسبب مظالم اقتصادية، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين، إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الثيوقراطي الذي يحكم إيران منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.

وقالت منظمة حقوقية، يوم الاثنين، إن أكثر من ٦٠٠ شخص قُتلوا في حملة قمع الاحتجاجات التي بدأت في طهران في ٢٨ ديسمبر قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.

وقال بريفو في بيان: "الوضع الحالي في إيران مقلق للغاية. لقد استدعيت السفير الإيراني لدى بلجيكا اليوم (الاثنين)".

قال إنه أراد نقل مخاوف بلجيكا وحثّ السلطات في طهران على "الامتناع عن أي استخدام مفرط للقوة، وضمان الاستماع إلى المطالب السلمية للإيرانيين".

في الأسبوع الماضي، حثت بلجيكا رعاياها على مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى خطر الاعتقالات التعسفية.