أيمن محسب: الفصل التشريعي الجديد يحمل مسؤوليات كبرى في التشريع والرقابة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة اختياره رئيسا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، مؤكدا أن توليه رئاسة المجلس يُمثل إضافة كبيرة للعمل البرلماني، في ضوء ما يتمتع به من خبرة قانونية وقضائية ممتدة، ومسيرة مهنية حافلة في مواقع المسؤولية المختلفة، لا سيما في ملفات العدالة ومكافحة الفساد والرقابة المؤسسية.



وأكد "محسب" أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة برلمانية واعية قادرة على إدارة التوازن الدقيق بين الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بما يضمن دعم مسار الدولة في البناء والتنمية، وفي الوقت نفسه ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن خبرات المستشار هشام بدوي، خاصة في العمل الرقابي داخليا ودوليا، تؤهله للقيام بهذا الدور المحوري بكفاءة واقتدار.



وأوضح عضو مجلس النواب أن الفصل التشريعي الجديد ينعقد في ظل تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يفرض على البرلمان مسؤوليات مضاعفة في مراجعة التشريعات القائمة، وسن قوانين جديدة تواكب المتغيرات، وتدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحمي الفئات الأولى بالرعاية، وتدفع نحو بيئة تشريعية أكثر جذبا للاستثمار وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشار" محسب" إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون ركيزة أساسية خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج، ومراقبة أوجه الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.



وشدد الدكتور أيمن محسب على ثقته في أن رئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني، وترسيخ تقاليد برلمانية راسخة تقوم على الحوار الجاد، والتشريع الرشيد، والرقابة الفعالة، بما يخدم الصالح العام ويواكب طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.