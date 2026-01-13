قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
رياضة

اختفاء 7 ملايين يورو من خزينة اتحاد الكرة التونسي

الاتحاد التونسي لكرة القدم
الاتحاد التونسي لكرة القدم
إسلام مقلد

كشف برنامج "الأحد الرياضي" على التلفزيون التونسي عن اختفاء مبلغ يقارب 20 مليون دينار تونسي (ما يعادل نحو 7 ملايين يورو) من خزينة الاتحاد التونسي لكرة القدم، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الرياضية داخل البلاد. 

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن مصير هذه الأموال أو الجهة التي استحوذت عليها، مما أثار تساؤلات حادة بين المسؤولين والجمهور حول شفافية إدارة الاتحاد

ويمر الاتحاد التونسي بأزمة مالية حادة، حيث بلغ العجز مستويات تسببت في تأخير دفع مستحقات المدرب السابق سامي الطرابلسي وفريقه الفني لعدة أشهر، ما يعكس حالة الخلل المالي العميق التي تواجهها الهيئة. 

إدارة الأموال والموارد

هذا الكشف شكل ضربة قوية لمصداقية الاتحاد، وزاد من الشكوك حول كيفية إدارة الأموال والموارد، خاصة في وقت كان من المفترض فيه أن تركز الإدارة على تطوير كرة القدم ودعم المنتخبات الوطنية. 

اختفاء الأموال

تتصاعد الضغوط على المسؤولين للكشف عن تفاصيل اختفاء الأموال، وإيجاد حلول سريعة لضمان استقرار الاتحاد وتسوية الديون المتأخرة. 

كما يطالب البعض بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل. ويترقب الرأي العام الرياضي في تونس تفاصيل هذه القضية التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل كرة القدم التونسية وإدارة مواردها المالية.

