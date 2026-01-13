وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الألماني في إطار التشاور الدوري لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.



وثمن وزير الخارجية العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات ويعرب عن التطلع لاستمرار دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.



وشدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي والإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين بغزة.



وأكد وزير الخارجية أن الضامن الوحيد للاستقرار في المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.