سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه
الإسكان الاجتماعي: تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية والانتهاء من 790 ألف شقة
إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بـ معرض القاهرة للكتاب 2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

من الورقي إلى الرقمي.. كيف تضمن البوابة الموحدة سلامة الحجاج؟

الحج
الحج
حسن رضوان

أصدر القانون رقم 84 لسنة 2022 تنظيمًا متكاملًا لشؤون الحج، بما في ذلك إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بوابة إلكترونية متطورة تهدف إلى تيسير إجراءات الحجاج ومتابعة بياناتهم الصحية والإدارية بدقة وشفافية، وتخضع لإدارة وإشراف الجهة المختصة مع تطوير مستمر وفقًا للائحة التنفيذية.

ويمنح القانون كل حاج كودًا تعريفيًا يُسجل على جواز السفر، لتسهيل التحقق من هويته ومتابعة بياناته طوال فترة أداء المناسك، كما تمنح البوابة الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور لتسجيل بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج. ويتم تحصيل رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور بحد أقصى 1000 جنيه، تُخصص 50% منه لوزارة الداخلية لتغطية تكلفة تشغيل البوابة، والباقي للخزانة العامة.

وتضمن القانون الربط الإلكتروني للبوابة مع الوزارات المختلفة، حيث تسجل وزارة الصحة بيانات الحالة الصحية للحاج، وتسجل وزارة القوى العاملة بيانات العمالة الموسمية، بينما تطلع وزارة الخارجية على بيانات الحجاج لتيسير تقديم الخدمات القنصلية عند الحاجة. كما تتحقق البوابة إلكترونيًا من البيانات الصحية والحالة القانونية لكل حاج قبل سفره، لضمان سلامته وسلامة الآخرين.

وتتولى الجهة المختصة عبر البوابة عدة مهام رئيسية، تشمل:

التحقق من مطابقة الضوابط العامة للحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة.

التأكد من صحة البيانات وبطاقة الرقم القومي للمتقدمين من خلال الربط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية.

إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.

الحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونيًا عبر الربط بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية.

إرسال الكود التعريفي لشركات النقل لاستصدار تذاكر سفر الحجاج.

ويأتي إنشاء هذه البوابة في إطار جهود الدولة لضمان تنظيم حج آمن ومنضبط، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والصحية للحجاج المصريين داخل وخارج البلاد، بما يعزز سلامتهم ويضمن تجربة حج ميسرة وفعالة.

المصرية الموحدة للحج المصريين داخل وخارج البلاد البوابة إرسال الكود التعريفي سفر الحجاج

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

أذكار المساء لتحصين النفس

أذكار المساء لتحصين النفس.. رددها كما ورد عن النبي

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح سبب قبول الله توبة سيدنا آدم رغم ارتكابه معصية

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

أحد رواد دولة التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

