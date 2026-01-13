بعد شكاوى المواطنين.. كوبري المعرض تحت نظر محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه وفد فني من إدارة الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة،والمهندسة شيماء أحمد عامر رئيس المنطقة المركزية الرابعة (وسط الدلتا) بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والمشرف العام على المشروعات جولة ميدانية لتفقد كوبري المعرض بمدينة طنطا، وذلك للمعاينة على الطبيعة والوقوف على أسباب الشكاوى الواردة من مستخدمي الكوبري، في إطار المتابعة المستمرة لكافة المحاور المرورية الحيوية بنطاق المحافظة، والتعامل الجاد مع أي ملاحظات تمس أمن وسلامة المواطنين، في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية الحالة الإنشائية للكوبري واطّلع على الوضع الفني ميدانيًا، واستمع إلى شرح تفصيلي من المختصين حول طبيعة الملاحظات التي تم رصدها وأسبابها الفنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي شكاوى أو ملاحظات يتم التعامل معها بكل جدية ودون أي تأخير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة.

وعقب الجولة، عقد اللواء أشرف الجندي اجتماعًا فنيًا مع لجنة إدارة الكباري بهيئة الطرق والكباري، جرى خلاله مناقشة نتائج المعاينة الميدانية، وآليات المعالجة العاجلة، وخطة التنفيذ المقترحة، حيث شدد المحافظ على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لمعالجة أسباب الشكاوى، والتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكباري لضمان تنفيذ الحلول المناسبة في التوقيتات المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال وعدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل دوري حالة الطرق والكباري بنطاقها، خاصة المحاور التي تشهد كثافات مرورية عالية، وتتدخل فورًا حال رصد أي ملاحظات، موضحًا أن شكاوى المواطنين تمثل ركيزة أساسية في منظومة المتابعة والتقييم، ويتم التعامل معها بشفافية ومسؤولية كاملة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الجولات الميدانية والاجتماعات الفنية تأتي ضمن نهج واضح تتبناه المحافظة، يقوم على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين ووضع الإنسان في صدارة الأولويات، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال المعالجة، وضمان استدامة الحلول بما يحقق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.