وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
بطرق علمية مدروسة.. محافظ أسوان يكشف حلولًا جذرية لمشكلة طفح وخطوط الصرف المُزمنة
كيف تغتنم يوم الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء توضح أفضل عبادة تؤجر عليها
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعلم ما سيكون عليه الرد المُحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد. 

وقال الرئيس الأمريكي إنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس الأمريكي.

وحثّ ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يُسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 2403 متظاهرين في إيران منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة أواخر ديسمبر.

وأكد متحدث باسم هرانا لشبكة CNN أن هذا العدد يشمل 12 متظاهراً دون سن الثامنة عشرة، كما أفادت هرانا، في آخر تحديث لها، باعتقال ما لا يقل عن 18137 شخصاً منذ أواخر ديسمبر.

ويمثل هذا العدد الجديد زيادة ملحوظة أخرى في حصيلة القتلى التي تُقدرها هرانا، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن 1850 قتيلاً على الأقل.

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

