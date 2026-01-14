الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعلم ما سيكون عليه الرد المُحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد.

رسالة غامضة من ترامب

وقال الرئيس الأمريكي إنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس الأمريكي.

وحثّ ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يُسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 2403 متظاهرين في إيران منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة أواخر ديسمبر.

قتلى الاحتجاجات في إيران

وأكد متحدث باسم هرانا لشبكة CNN أن هذا العدد يشمل 12 متظاهراً دون سن الثامنة عشرة، كما أفادت هرانا، في آخر تحديث لها، باعتقال ما لا يقل عن 18137 شخصاً منذ أواخر ديسمبر.

ويمثل هذا العدد الجديد زيادة ملحوظة أخرى في حصيلة القتلى التي تُقدرها هرانا، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن 1850 قتيلاً على الأقل.