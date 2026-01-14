قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جماعة كردية تُعلن سيطرتها على قاعدة للحرس الثوري الإيراني غرب البلاد

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
ناصر السيد

أعلنت جماعة مسلحة كردية إيرانية، في بيان صدر اليوم، سيطرتها على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

الجيش الوطني الكردي

وقال الجيش الوطني الكردي، الجناح العسكري لحزب حرية كردستان، إن العملية استهدفت مقر الحرس الثوري في كرمانشاه.. ووصف الهجوم بأنه ردّ على مقتل مقاتلين من الجيش الوطني الكردي في اشتباكات وقعت مؤخراً في البلاد، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ووفقاً للبيان، شنّت الجماعة الهجوم من اتجاهين ونجحت في التسلل إلى القاعدة، ما فاجأ الحرس الثوري. 

ويزعم الجيش الوطني الكردي أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين بشأن هذه المزاعم. 

قال حسين يزدانبانا، رئيس حزب باكستان الشعبي، وهو جماعة مسلحة قومية وانفصالية في إيران، في وقت سابق من اليوم إن النصر على النظام الإيراني "يتوقف على انتفاضة واسعة النطاق ودفاع مشروع عن النفس ضد الظالمين".

