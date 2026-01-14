قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وقوف الدولة المصرية حكومة وشعبًا خلف المنتخب المصري من أجل مواصلة مشواره القوي والوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) والفوز بالبطولة، مشيدًا بما قدمه الفريق من أداء خلال مباريات البطولة برهن على أن المنتخب المصري هو البطل الحقيقي للقارة والمرشح الأول للفوز بالكان.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الـ 72، الذي عُقد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، واجتماع الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 

موعد مباراة مصر والسنغال 

ويلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب السنغال في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، فيما تحمل المباراة طابعا خاصا ومنافسة كبيرة بين المنتخبين.

وقال “صبحي” - خلال تصريحات لـ «صدى البلد» - إنه على تواصل دائم مع بعثة المنتخب في المغرب منذ اليوم الأول لسفر الفريق، وأنه على ثقة كبيرة بتحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال والوصول إلى النهائي (إن شاء الله، إن شاء الله هنفوز والبطولة بتاعتنا).

وشهدت الدورة الـ(49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، فوز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء العرب على ثقتهم في الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الفاعل في تعزيز التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، خصوصًا فيما يتعلق بدعم المبادرات العربية المشتركة.

وأشار “صبحي” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات العربية المشتركة، بما يُسهم في تعزيز إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم في مختلف المجالات.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة من دول الكويت، والسعودية، والأردن، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والعراق، والجزائر، وفلسطين، إلى جانب مصر.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المغرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباريات نصف نهائي الكان الكان منتخب السنغال موعد مباراة مصر والسنغال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الجامعة العربية جامعة الدول العربية الدكتور أشرف صبحي المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

لدكتور علاء عز، الأمين العام باتحاد الغرف التجارية

علاء عز : ننظر إلى شراكة حقيقية مع أصدقائنا في مجتمع الأعمال السوري

أحمد فهمي

أحمد فهمي يكشف مفاجأة عن شخصية يحيى في "2 قهوة"

أمريكا وإيران

بشير عبد الفتاح: انهيار إيران ستكون له عواقب وخيمة تؤثر على أمن وإستقرار هذا الإقليم

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد