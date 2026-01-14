وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وقوف الدولة المصرية حكومة وشعبًا خلف المنتخب المصري من أجل مواصلة مشواره القوي والوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) والفوز بالبطولة، مشيدًا بما قدمه الفريق من أداء خلال مباريات البطولة برهن على أن المنتخب المصري هو البطل الحقيقي للقارة والمرشح الأول للفوز بالكان.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الـ 72، الذي عُقد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، واجتماع الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب السنغال في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، فيما تحمل المباراة طابعا خاصا ومنافسة كبيرة بين المنتخبين.

وقال “صبحي” - خلال تصريحات لـ «صدى البلد» - إنه على تواصل دائم مع بعثة المنتخب في المغرب منذ اليوم الأول لسفر الفريق، وأنه على ثقة كبيرة بتحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال والوصول إلى النهائي (إن شاء الله، إن شاء الله هنفوز والبطولة بتاعتنا).

وشهدت الدورة الـ(49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، فوز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء العرب على ثقتهم في الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الفاعل في تعزيز التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، خصوصًا فيما يتعلق بدعم المبادرات العربية المشتركة.

وأشار “صبحي” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات العربية المشتركة، بما يُسهم في تعزيز إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم في مختلف المجالات.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة من دول الكويت، والسعودية، والأردن، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والعراق، والجزائر، وفلسطين، إلى جانب مصر.