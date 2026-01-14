عقب فوزه برئاسة لجنة القطاع.. أحمد بهاء شلبي: الصناعة قاطرة التنمية وخطة مختلفة تبدأ من الغد

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عقب فوزه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن الصناعة تُعد قاطرة التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تتطلب تحركًا عاجلًا وخطة عمل مختلفة.

وأوضح شلبي أن لجنة الصناعة ستبدأ اعداد خطتها اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن عقد جلسات استماع في مختلف المناطق الصناعية للوقوف على المشكلات والتحديات على أرض الواقع.

وأضاف، في تصريحات له، أن قوانين الصناعة تحتاج إلى تعديلات جوهرية، معربًا عن تطلعه إلى إصدار قانون صناعة موحد، لافتًا إلى وجود مصانع مغلقة رغم توافر بنية تحتية مجهزة وقابلة للتشغيل.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية ربط البحث العلمي والتعليم الفني بالصناعات المختلفة، لما لذلك من دور محوري في تطوير القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

وشدد على ضرورة تصنيع الآلات والمعدات اللازمة في الصناعات المختلفة محليا و تطويرها لتحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية.