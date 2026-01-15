من اللاجئين إلى الدبلوماسية.. قصة نجاح السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج

كشفت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، عن جذورها العائلية قائلة إن والدها ووالدتها أكراد من العراق، وعاشت عائلتها ظروفًا صعبة كلاجئين في إيران قبل أن يقرروا الهجرة إلى الولايات المتحدة بحثًا عن حياة أكثر أمانًا وفرص أفضل.

بداية حياتها



وأضافت هيرو، في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أن بداية حياتهم في ولاية صغيرة بأمريكا كانت مليئة بالتحديات، إلا أن الدعم المجتمعي الذي تلقوه كان العامل الفاصل بين النجاح والفشل في حياتهم الجديدة.



التعليم والدعم العائلي



وأوضحت السفيرة أن والدها كان دائمًا قدوتها، حيث حرص على توفير فرص التعليم والدراسة لها، مشيرة إلى أن والدتها ووالدها، كونهما متعلمين في العراق، استخدموا خبراتهم وشبكاتهم العائلية لتسهيل بداية حياتهم في أمريكا، رغم أن كل ما امتلكوه وقتها كان شنطتين فقط.



الحفاظ على الجذور مع الانفتاح



وأكدت هيرو مصطفى جارج حرص الأسرة على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، مثل تحضير المحشي العراقي، مع الانفتاح على الأفكار الجديدة، معتبرة أن هذا التوازن بين الجذور والانفتاح ساعدها على بناء شخصية قوية ومرنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة.