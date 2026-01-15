قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
توك شو

من اللاجئين إلى الدبلوماسية.. قصة نجاح السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية
محمد البدوي

كشفت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، عن جذورها العائلية قائلة إن والدها ووالدتها أكراد من العراق، وعاشت عائلتها ظروفًا صعبة كلاجئين في إيران قبل أن يقرروا الهجرة إلى الولايات المتحدة بحثًا عن حياة أكثر أمانًا وفرص أفضل.

بداية حياتها


وأضافت هيرو، في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أن بداية حياتهم في ولاية صغيرة بأمريكا كانت مليئة بالتحديات، إلا أن الدعم المجتمعي الذي تلقوه كان العامل الفاصل بين النجاح والفشل في حياتهم الجديدة.


التعليم والدعم العائلي
 

وأوضحت السفيرة أن والدها كان دائمًا قدوتها، حيث حرص على توفير فرص التعليم والدراسة لها، مشيرة إلى أن والدتها ووالدها، كونهما متعلمين في العراق، استخدموا خبراتهم وشبكاتهم العائلية لتسهيل بداية حياتهم في أمريكا، رغم أن كل ما امتلكوه وقتها كان شنطتين فقط.
 

الحفاظ على الجذور مع الانفتاح


وأكدت هيرو مصطفى جارج حرص الأسرة على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، مثل تحضير المحشي العراقي، مع الانفتاح على الأفكار الجديدة، معتبرة أن هذا التوازن بين الجذور والانفتاح ساعدها على بناء شخصية قوية ومرنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة.

السفيرة الأمريكية العراق اللاجئون مصر وامريكا

