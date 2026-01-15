قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين.. اليوم

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنح العمرانية اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج ولقاءات تليفزيونية.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.

وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.

وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، واللذين انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة.

 كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعقب إقامته الدعوى قال إبراهيم طنطاوي، المحامي بالنقض، مقيم الدعوى ضد والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إنه يسعى لاستعادة حقه وحق زميلته بعد تهديد المشكو في حقها لهما بالإيذاء والخوض في عرضيهما عبر جميع البرامج والشاشات والمنصات الإخبارية، لمجرد أنهما يدافعان عن خصومها.

وأضاف طنطاوي أنه كان محامي القاضي أيمن حجاج المدان في جريمة قتل ابنتها الإعلامية شيماء جمال، ورغم انتهاء القضية وأصبح طرفاها الجاني والمجني عليه بين يدي الله، ما زالت والدة شيماء جمال تتحدث في القضية في كل مناسبة، آخرها كان بعد عرض مسلسل "ورد وشيكولاتة" بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يروي تفاصيل جريمة مقتل شيماء جمال، خرجت والدتها لتتحدث في الأمر مرة أخرى، مرددة عبارات سب وتهديد له ولزميلته التي تتولى الدفاع عن طليقها في قضايا بينهما منذ سنوات.

واستكمل طنطاوي أنه من أجل التنازل عن الدعوى التي أقامها ضد والدة شيماء جمال، سيطلب منها له ولزميلته تعويضًا مكونًا من 3 ملايين جنيه وعجلين أستراليين وشقة وسيارة ومرتب شهري 50 ألف جنيه، مفسرًا أن تلك الطلبات سيفهمها كل من تابع قضية شيماء جمال والتحقيقات فيها، حيث كانت الراحلة شيماء جمال تبتز أيمن حجاج وطلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، وأنه كان قد اشترى لها شقة وسيارة ويعطيها مصروفًا شهريًا خاصًا بها قدره 50 ألف جنيه.

وعن طلبه "عجلين أستراليين"، قال طنطاوي إن ماجدة الحشاش، والدة شيماء جمال، كانت قد نعتت أيمن حجاج بتلك الصفة، وعندما تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، قامت بذبح عجلين فرحًا.

محكمة جنح العمرانية أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال شيماء جمال سب وقذف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

محمد الشناوي

وائل جمعة يعلق على أداء محمد الشناوي في مباراة السنغال

ترشيحاتنا

فاروق جعفر

فاروق جعفر: منتخب مصر افتقد المرونة التكتيكية أمام السنغال

كأس أمم أفريقيا

ترقب عالمي لتصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

منتخب مصر

عمرو الجرزاوي: منتخب مصر لا يزال عقدة لمنتخبات أفريقيا رغم الخسارة

بالصور

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد