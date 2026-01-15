وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٤ يناير اجتماع مجلس إدارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

و أكد علي أهمية المتابعة والتقييم الدورى لبرامج وأنشطة المركز، مشيدا بالتطور النوعي الذي شهده المركز خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح أحد أبرز مراكز البحث والفكر والتدريب وبناء القدرات في القارة الأفريقية، وشريك تميز للاتحاد الأفريقي.

ونوه إلي الدور الذي اضطلع به المركز في تنظيم منتدى أسوان، الذي بات أحد أهم المنصات الجامعة لأفريقيا، حيث نظم المركز أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبي بمشاركة تجاوزت ٣٠ ألف متدرب.

كما أثنى وزير الخارجية على المكانة الدولية المتقدمة التي يحظى بها المركز، وعلى انخراطه النشط في شبكات ومنصات مراكز الفكر الدولية، معرباً عن تقديره لفريق العمل والكفاءات الشابة التي تقود تنفيذ برامجه، بما يعكس نموذجاً ناجحاً للعمل المؤسسي الوطني على الساحة الدولية.

في هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي علي أهمية مواصلة وتكثيف أنشطة المركز بما يتسق مع أولويات القارة الأفريقية في مجالات السلم والأمن، والموضوعات البازغة المرتبطة بها، وعلى رأسها تغير المناخ، وأمن الغذاء، والذكاء الاصطناعي، وبما يواكب في الوقت ذاته أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشدداً على أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب الميداني داخل الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي ودول الساحل، بما يعزز التواجد المصري ويزيد من الأثر العملي لتلك البرامج في ظل التحديات المرتبطة بتراجع التمويل.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تبادل الرؤى بشأن توجهات عمل المركز خلال الفترة المقبلة، بما يشمل برامجه وأنشطته المختلفة، وكذلك الأفكار الأولية المطروحة بشأن النسخة القادمة من منتدى أسوان، وذلك على نحو يتيح البناء على النجاحات المتحققة وتعزيز الدور المتنامي للمركز على الصعيدين الإقليمي والدولي.