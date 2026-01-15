قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سياحة خارج الأرض والحجز بمليون دولار.. أول فندق على القمر يستقبل النزلاء 2032

. أول فندق على القمر
. أول فندق على القمر
أمينة الدسوقي

في خطوة وصفت بأنها قد تعيد تعريف مفهوم السياحة عالميا، أعلنت شركة أميركية ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا عن بدء تلقي حجوزات للإقامة في أول فندق يخطط لبنائه على سطح القمر، مقابل عربون يصل إلى مليون دولار، على أن يكون الافتتاح المتوقع عام 2032.

مليون دولار لحجز مقعد في التاريخ

وأوضحت شركة “الاستغلال الفضائي للموارد المجرية” (GRU) أن الراغبين في الانضمام إلى قائمة أوائل النزلاء مطالبون بدفع عربون بقيمة مليون دولار، في خطوة تعكس طبيعة المشروع الذي يستهدف شريحة محدودة من الأثرياء ورواد الفضاء التجاريين.

وترى الشركة أن هذا الفندق لن يكون مجرد وجهة سياحية، بل أول منشأة دائمة للبشر خارج كوكب الأرض.

فندق خارج الكوكب ورؤية تتجاوز السياحة

بحسب المخطط المعلن، سيُبنى الفندق في موقع استراتيجي على سطح القمر، مستخدما تقنيات متقدمة لتحويل تربة القمر نفسها إلى هياكل صلبة صالحة للسكن ومن المتوقع أن تنطلق أعمال البناء عام 2029، فور استكمال الموافقات التنظيمية والتقنية.

وتصف الشركة المشروع بأنه “بوابة لاقتصاد قمري كامل”، يمهد لمرحلة جديدة من الوجود البشري خارج الأرض.

من كاليفورنيا إلى القمر

تأسست شركة GRU عام 2025 على يد سكايلر تشان، خريج جامعة كاليفورنيا – بيركلي، بدعم استثماري من شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويؤكد تشان أن المشروع لا يقتصر على بناء فندق فاخر، بل يهدف إلى وضع الأساس لبنية تحتية دائمة على القمر، تكون نقطة انطلاق لمشاريع فضائية أكبر مستقبلًا.

البناء من تراب القمر

يعتمد المشروع على تقنية تعرف باسم استغلال الموارد في الموقع، حيث تُحول تربة القمر إلى طوب بناء باستخدام مواد جيوبوليمرية متقدمة ووفق الخطة، سينفذ المشروع عبر ثلاث مهمات رئيسية متتالية لنقل المعدات والمواد الأساسية.

وعلى المدى الأبعد، تعتزم الشركة إحاطة الفندق بهيكل خارجي صلب مصنوع بالكامل من مواد قمرية محلية، بتصميم كلاسيكي فاخر، يوفر حماية إضافية للنزلاء من الإشعاع وتقلبات البيئة القمرية القاسية.

نزلاء من فئة “خارج هذا العالم”

من المتوقع أن يقتصر النزلاء الأوائل على الأثرياء، ورواد رحلات الفضاء التجارية، إضافة إلى الأزواج الباحثين عن تجربة استثنائية لقضاء شهر العسل خارج كوكب الأرض.

وتعد الشركة ضيوفها بتجارب فريدة، تشمل التنقل بمركبات على سطح القمر، ومشاهدة الأرض وهي تشرق من الأفق القمري، في مشهد لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

من فندق قمري إلى عقارات فضائية

ولا يتوقف طموح GRU عند الفندق، إذ تخطط الشركة لاحقا لبناء أول قاعدة أميركية دائمة على القمر، ثم تكرار التجربة على كوكب المريخ، وصولًا إلى امتلاك وإدارة عقارات فضائية مع نمو ما تصفه بـ“الاقتصادات خارج الأرض”.

ويرى مؤسس الشركة أن السياحة الفضائية تمثل “أسرع طريق لتحويل البشرية إلى كائن متعدد الكواكب”.

مغامرة عالية المخاطر

ورغم الحماسة الكبيرة، تعترف الشركة بأن نجاح المشروع مرهون بعوامل خارجة عن سيطرتها، مثل انخفاض تكاليف الإطلاق الفضائي، وتوفر رحلات مأهولة منتظمة، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية للطاقة والاتصالات على القمر.

ويختصر تشان رؤيته بقوله:“إنها مخاطرة هائلة، لكن إن نجحنا، فقد يكون هذا أعظم تحول في تاريخ البشرية.”

سطح القمر أول منشأة دائمة للبشر فندق خارج الكوكب السياحة عالميا ولاية كاليفورنيا الاستغلال الفضائي الاستغلال الفضائي للموارد المجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

انتعاش السياحة في المنيا.. نصف مليون زائر للمواقع الأثرية والسياحية.. واستقبال 312 باخرة نيلية

الذهب

الحق اشتري| هبوط عالمي في سعر الذهب اليوم

سمير فرج

سمير فرج يكشف أسرار إدارة غزة ولجنة الـ15 وحكومة التكنوقراط المقبلة

بالصور

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد