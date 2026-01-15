قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة إنشاء مقر تابع لمكتبة الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة

يارا أمين

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان المصري، ودعم البنية الثقافية والمعرفية جنبًا إلى جنب مع التنمية العمرانية الشاملة، ووفقًا لرؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء مدن متكاملة الخدمات.

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة إنشاء مقر تابع لمكتبة الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة يُمثل إمتداداً جغرافياً للمكتبة ومركزاً للإشعاع الثقافي والتنويري، تقدم المكتبة من خلاله خدماتها الثقافية والمعرفية لسكان المدينة السياحية وزائريها.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور محمد خلف الله بمدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من نهضة شاملة يأتي في إطار رؤية الدولة ووزارة الإسكان لتحويل المدن الجديدة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على السكن والخدمات فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي والفكري والمعرفي.

وأوضح رئيس رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن دراسة إنشاء مقر تابع لمكتبة الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة تُعد خطوة مهمة نحو دعم المشهد الثقافي بالمدينة، ونشر الثقافة، وتشجيع المواطنين على القراءة والاطلاع، سواء بالوسائل التقليدية أو من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان وتنمية الوعي.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زايد والوفد المرافق عن بالغ إعجابهم بما شهدته مدينة العلمين الجديدة من تطور عمراني وحضاري غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن المدينة أصبحت نموذجًا متقدمًا للتنمية الشاملة، وأن إنشاء مقر تابع لمكتبة الإسكندرية بها سيكون نموذجًا ثقافيًا متطورًا، بإمكانيات أعلى وأحدث، لخدمة سكان المدينة وروادها، ودعم البحث العلمي والإبداع الثقافي.

وشملت الزيارة جولة تفقدية، تم خلالها استعراض التصميم المقترح للمكتبة، والتعرف على مكوناتها المختلفة، وشرح آليات العمل والخدمات الثقافية والمعرفية التي من المقرر تقديمها، بما يحقق رؤية مكتبة الإسكندرية في نشر المعرفة بأساليب حديثة ومبتكرة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية، حيث قدّم الدكتور محمد خلف الله درع جهاز مدينة العلمين الجديدة للأستاذ الدكتور أحمد زايد، فيما قدّم مدير مكتبة الإسكندرية مجسمًا لمكتبة الإسكندرية وكتيب ذاكره الإسكندرية الفوتوغرافية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا على أهمية التعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات الثقافية والعلمية والفكرية.

