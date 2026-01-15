قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خط أحمر.. وزيرة الخارجية الفلسطينية: لا نقبل أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا

منتصر الرفاعي

بدأ العد التنازلي لفترة إغلاق القيد الثانية في مصر للموسم الكروي 2025-2026 بعد أن أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة عن انتهاء الميركاتو الشتوي يوم 8 فبراير المقبل.

 ويأتي ذلك وسط معاناة 5 أندية مصرية من إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما يمنعها من تسجيل صفقات جديدة حتى إنهاء القضايا المرفوعة ضدها.

تفاصيل فترة القيد الثانية

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن فترة القيد الشتوي بدأت في 1 يناير 2026 وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم الحالي وستغلق في الأحد 8 فبراير 2026 في جميع الأقسام والمراحل السنية بالإضافة إلى صالات كرة القدم والفرق النسائية.


وأضاف البيان أن آخر موعد للقيد سيكون الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الغلق بينما سيكون آخر موعد للاستعلام عن القيد الساعة الثالثة عصرا في اليوم ذاته لتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين وضمان الشفافية مع الأندية واللاعبين على حد سواء.

الزمالك على رأس القائمة

قبل أقل من 20 يوما على نهاية ميركاتو الشتاء تتصدر الأضواء نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية المصرية التي تواجه حظرا رسميا من قِبل "فيفا" على تسجيل لاعبين جدد. 

وتأتي هذه العقوبة في إطار عدد من القضايا المالية والقانونية العالقة التي حالت دون قدرة النادي على التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة الحالية ما يزيد من الضغوط على إدارة النادي في ظل الموسم الرياضي الحالي.

قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد

ويضم سجل الأندية المصرية الممنوعة من قيد اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي:

الزمالك: 9 قضايا عالقة مع “فيفا”

إيسترن كومباني: 4 قضايا

الإسماعيلي: 3 قضايا

مركز شباب تلا بالمنوفية: قضية واحدة

نادي راية: قضية واحدة

وبهذا تصبح هذه الأندية رسميًا غير قادرة على تسجيل أي صفقات جديدة حتى حل قضاياها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يفرض عليها الاعتماد على لاعبيها الحاليين خلال المباريات المقبلة.

انعكاسات حظر القيد على الأندية

هذا الحظر يمثل تحديا كبيرا للأندية الخمسة خصوصا للأندية الكبيرة مثل الزمالك التي تعاني من نقص في بعض المراكز وتحتاج لتعزيز صفوفها خلال الميركاتو الشتوي. 

ويؤثر القرار بشكل مباشر على خطط الفرق الفنية والإدارية ويضع اللاعبين الحاليين في موقع المسؤولية الأكبر للحفاظ على مستوى الفرق والمنافسة في البطولات المحلية والقارية.

مع اقتراب إغلاق فترة القيد الثانية يترقب عشاق كرة القدم المصرية لحظات حاسمة حيث سيكون موعد 8 فبراير نهاية فرصة الأندية لتسجيل صفقات جديدة باستثناء الأندية الممنوعة التي تبقى رهينة لإنهاء قضاياها مع "فيفا". 

ومع استمرار هذه الأزمة يظل السؤال مطروحا حول قدرة هذه الأندية على المنافسة في ظل القيود الحالية وما إذا كانت ستتمكن من حل ملفاتها القانونية قبل فوات الأوان.

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

محافظ المنيا خلال افتتاح المعرض

محافظ المنيا يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بتخفيضات تتجاوز 30%.. شاهد

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

تعليم القليوبية تكشف تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية

بالصور

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

