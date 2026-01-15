لتقنين أوضاعهم .. تسليم 300 عقد لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة في مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس تحرير وتسليم 37 عقداً لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة ليصل إجمالى عدد العقود التي تم تحريرها 300 عقد حتي اليوم وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ، والعمدة موسى إسبيتة الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني وسيد خلف نائب رئيس مدينة مرسي مطروح لمنطقة رأس الحكمة وحمزة صقر مدير املاك مجلس مدينة مرسي مطروح.

ويأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة للإسراع بتقنين الأوضاع والسكن البديل تعويضا للأهالي بمنطقة الاثنين كيلو الساحلية بقرية رأس الحكمة،والذين تم حصر اسمائهم بالمنطقة.

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المواطنين وأنه لن يضار أحداً مع حرص القيادة السياسية في إطار من الشفافية على تحقيق التعويض العادل و مزيد من الاستقرار لهم مناشدًا باقي المواطنين المستحقين سرعة التوجه للوحدة المحلية لسداد مقدم الثمن واستلام العقود الخاصة بهم واستخراج رخص البناء. وأن المشروعات الاستثمارية والتنموية خير قادم لجميع أهالي رأس الحكمة ومطروح.

وناشد جميع المواطنين المدرج أسمائهم في كشوف التعويضات الإسراع بتقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم بشمس الحكمة الجديدة ،مع التوجه للمكتب المخصص بالوحدة المحلية أو لسيارة المركز التكنولوجي التي تم الدفع بها إلى رأس الحكمة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم لسرعة سداد مقدم عقود التمليك.

مشيرا إلى أنه يتم الدفع بلجان يومية لأعمال الرفع المساحي لسرعة تسليم الأراضي البديلة بمدينة شمس الحكمة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية السبت المقبل حيث يؤدي13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأشارت أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .