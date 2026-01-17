ملادينوف: تمكين لجنة التكنوقراط ميدانيًا ضرورة لضمان نجاح العملية في قطاع غزة

شدد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، ملادينوف، على أن الدور الذي يؤديه في دعم لجنة التكنوقراط يُعد عنصرًا مهمًا في المرحلة الحالية، لكنه لا يمثل سوى جزء من منظومة أوسع من الإجراءات المطلوبة لإنجاح العملية في قطاع غزة.

وأوضح ملادينوف خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الأهمية الحقيقية تكمن في تمكين لجنة التكنوقراط فعليًا على الأرض، بما يشمل امتلاكها فهمًا دقيقًا لطبيعة الأوضاع الميدانية، وقدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والإدارية والإنسانية القائمة.

وأكد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، ملادينوف، ضرورة توافر الموارد والإمكانات اللازمة للجنة لتتمكن من تحمل مسؤولياتها، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون مع اللجنة ومع مكتبه لضمان نجاح هذه التجربة.

واختتم ملادينوف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل فرصة فريدة للشعب الفلسطيني عمومًا، ولسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، بعد سنوات من المعاناة والظروف الصعبة.