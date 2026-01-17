الممثل السامي لغزة في مجلس السلام: لجنة التكنوقراط ستكون مخولة بإدارة جميع الملفات الأمنية والمدنية

أعرب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، عن امتنانه لمصر والوسطاء على جهودهم للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنها نقطة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولإسرائيل، قائلًا: «الطرفين عانيا بشكل مأساوي للغاية ما يقرب من ثلاث سنوات من هذه الحرب المدمرة».

وقال «ملادينوف»، خلال لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي : «نحن اليوم في مرحلة تمكنا فيها من إجراء مشاورات موسعة بين الأطراف الفلسطينية لإنشاء لجنة تكنوقراطية وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحًا أن هذه اللجنة ستكون مخولة بتولي جميع الملفات الأمنية والمدنية في إدارة القطاع، وتقديم الخدمات للسكان والتنسيق والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وايضًا في التعافي المبكر وفي المستقبل في عملية إعادة الإعمار.

وتابع: «هذا الأمر يتماشى مع آخر قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن هذا الأمر، ويتماشى ايضًا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين»، موضحَا أنه لم يكن أي من ذلك ممكنا لولا قيادة الولايات المتحدة والرئيس ترامب، قائلًا: «اعتقد أنه نيابة عن كل من شارك في هذه العملية، فأننا ممتنون للغاية لقيادته ودعمه لهذا المسار».