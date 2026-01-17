قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والبوسنة والهرسك تتفقان على دفع التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
الممثل السامي لغزة في مجلس السلام: لجنة التكنوقراط ستكون مخولة بإدارة جميع الملفات الأمنية والمدنية

الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف
الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف
إسراء صبري

أعرب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام ملادينوف، عن امتنانه لمصر والوسطاء على جهودهم للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنها نقطة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولإسرائيل، قائلًا: «الطرفين عانيا بشكل مأساوي للغاية ما يقرب من ثلاث سنوات من هذه الحرب المدمرة».

وقال «ملادينوف»، خلال لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي : «نحن اليوم في مرحلة تمكنا فيها من إجراء مشاورات موسعة بين الأطراف الفلسطينية لإنشاء لجنة تكنوقراطية وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحًا أن هذه اللجنة ستكون مخولة بتولي جميع الملفات الأمنية والمدنية في إدارة القطاع، وتقديم الخدمات للسكان والتنسيق والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وايضًا في التعافي المبكر وفي المستقبل في عملية إعادة الإعمار.

وتابع: «هذا الأمر يتماشى مع آخر قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن هذا الأمر، ويتماشى ايضًا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين»، موضحَا أنه لم يكن أي من ذلك ممكنا لولا قيادة الولايات المتحدة والرئيس ترامب، قائلًا: «اعتقد أنه نيابة عن كل من شارك في هذه العملية، فأننا ممتنون للغاية لقيادته ودعمه لهذا المسار».

مجلس السلام قطاع غزة إسرائيل

