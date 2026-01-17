أمسيات شعرية وفعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية في الوادي الجديد

تواصل مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد، تنفيذ أنشطة متنوعة من الأمسيات الأدبية والورش الفنية واللقاءات التثقيفية، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي.

وأوضحت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن بيت ثقافة القصر، عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية المشروعات القومية"، تحدث خلالها المهندس الزراعي مصطفى أحمد محمد عن دور المشروعات القومية في زيادة الدخل القومي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إسهامها في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما نظم البيت أمسية شعرية لنادي أدب القصر برئاسة الكاتب مصطفى ضبع، شارك خلالها الكاتب مصطفى ضبع بمقطع من روايته "حب في نيس"، وقدم الشاعر محمد علي قصيدة بعنوان "الأيام"، فيما ناقشت الكاتبة شيرين وصفي دراسة نقدية حول شعراء الواحات، وألقت الشاعرة هويدا مصطفى قصيدة بعنوان "ذكرى".

وشهد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "وقفات تربوية مع شهر رجب"، أوضح خلالها الشيخ إبراهيم محمد مكانة شهر رجب كأحد الأشهر الحرم، مؤكدا على استحباب الإكثار فيه من الصيام والطاعات، والبعد عن المعاصي، مع الإكثار من الاستغفار.