غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
محافظات

أمسيات شعرية وفعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد، تنفيذ أنشطة متنوعة من الأمسيات الأدبية والورش الفنية واللقاءات التثقيفية، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي.

وأوضحت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن بيت ثقافة القصر، عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية المشروعات القومية"، تحدث خلالها المهندس الزراعي مصطفى أحمد محمد عن دور المشروعات القومية في زيادة الدخل القومي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إسهامها في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما نظم البيت أمسية شعرية لنادي أدب القصر برئاسة الكاتب مصطفى ضبع، شارك خلالها الكاتب مصطفى ضبع بمقطع من روايته "حب في نيس"، وقدم الشاعر محمد علي قصيدة بعنوان "الأيام"، فيما ناقشت الكاتبة شيرين وصفي دراسة نقدية حول شعراء الواحات، وألقت الشاعرة هويدا مصطفى قصيدة بعنوان "ذكرى".

وشهد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "وقفات تربوية مع شهر رجب"، أوضح خلالها الشيخ إبراهيم محمد مكانة شهر رجب كأحد الأشهر الحرم، مؤكدا على استحباب الإكثار فيه من الصيام والطاعات، والبعد عن المعاصي، مع الإكثار من الاستغفار.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مديرية الثقافة

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور مصنع إنتاج الخلايا الكهروضوئية بمقاطعة جيانغسو الصينية

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

