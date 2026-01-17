"كرت أزرق" فيلم سوداني مصري إلى برلين في سوق الإنتاج المشترك

اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، الفيلم السوداني المصري «كرت أزرق» من إخراج محمد العمدة، وكتابة باولا ثابت، وإنتاج أمجد أبو العلاء، ومنتجة مشاركة مي عودة.

وبهذا تتواصل إنجازات المخرج والمنتج أمجد أبو العلاء، في العام الجاري؛ حيث كان قد تم اختيار فيلمه ستموت في العشرين - والذي حصد عنه جائزة أفضل مخرج في عمله الأول من مهرجان فينسيا، ونال الكثير من الجوائز - المركز العشرين ضمن قائمة أفضل فيلم عربي ضمن استفتاء نظمه المعهد العربي للفيلم والإعلام، وشاركه في نفس المركز فيلم وداعا جوليا، للمخرج محمد الكردفاني وهو من إنتاج أمجد أبو العلاء.

وكان قد تم تكريمه باعتباره واحدا من أبرز صناع السينما سواء كمخرج بفيلمه «ستموت في العشرين»، والذي اختاره المهرجان من أفضل الأفلام العربية في ال25 عاما الماضية.

وهو الإنجاز الذي حققه فيلم آخر من إنتاجه، وهو فيلم «المرهقون».

أمجد أبو العلاء

وعلى صعيد أخر، يستعد أمجد، لإخراج فيلمه الروائي الطويل القادم بعنوان «مسيح دارفور».

ويستعد كمنتج للكثير من الأعمال الكبيرة منها فيلم «بنات فاتن»، والذي يخرجه محمد نادر، وبطولة يسرا، وهدى المفتي، وباسم السمرة، ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك ، وأمجد هو المنتج المشارك به.

وكان أمجد، قد عرض له مؤخرا من إنتاجه الفيلم القصير آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.