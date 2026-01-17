قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"كرت أزرق" فيلم سوداني مصري إلى برلين في سوق الإنتاج المشترك

أمجد أبو العلاء
أمجد أبو العلاء
سعيد فراج

اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، الفيلم السوداني المصري «كرت أزرق» من إخراج محمد العمدة، وكتابة باولا ثابت، وإنتاج أمجد أبو العلاء، ومنتجة مشاركة مي عودة.

وبهذا تتواصل إنجازات المخرج والمنتج أمجد أبو العلاء، في العام الجاري؛ حيث كان قد تم اختيار فيلمه ستموت في العشرين - والذي حصد عنه جائزة أفضل مخرج في عمله الأول من مهرجان فينسيا، ونال الكثير من الجوائز - المركز العشرين ضمن قائمة أفضل فيلم عربي ضمن استفتاء نظمه المعهد العربي للفيلم والإعلام، وشاركه في نفس المركز فيلم وداعا جوليا، للمخرج محمد الكردفاني وهو من إنتاج أمجد أبو العلاء.

وكان قد تم تكريمه باعتباره واحدا من أبرز صناع السينما سواء كمخرج بفيلمه «ستموت في العشرين»، والذي اختاره المهرجان من أفضل الأفلام العربية في ال25 عاما الماضية.

وهو الإنجاز الذي حققه فيلم آخر من إنتاجه، وهو فيلم «المرهقون».  

أمجد أبو العلاء

وعلى صعيد أخر، يستعد أمجد، لإخراج فيلمه الروائي الطويل القادم بعنوان «مسيح دارفور».

ويستعد كمنتج للكثير من الأعمال الكبيرة منها فيلم «بنات فاتن»، والذي يخرجه محمد نادر، وبطولة يسرا، وهدى المفتي، وباسم السمرة، ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك ، وأمجد هو المنتج المشارك به.

وكان أمجد، قد عرض له مؤخرا من إنتاجه الفيلم القصير آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أمجد أبو العلاء برلين مهرجان برلين السينمائي الدولي فيلم كرت أزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لغلق محال الخردة غير القانونية ومصادرة المضبوطات

بورسعيد | استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لغلق محال الخردة غير القانونية ومصادرة المضبوطات

نائب المحافظ خلال نقى المواقف

نقل موقفى الريفية والكيلو 8 بمدينة مرسى مطروح

مديرية الصحه ارشيفيه

صحة الوادي الجديد تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين خلال 2025

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد