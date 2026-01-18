قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فرصة للتقرب إلى الله .. الأزهر يوضح فضل الصيام في شهر شعبان وأحكامه

فضل الصيام في شهر شعبان
فضل الصيام في شهر شعبان
عبد الرحمن محمد

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن شهر شعبان من الشهور المباركة التي لها مكانة عظيمة، وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضله، وكان يكثر من الصيام فيه. 

وأكد المركز أن هذا الشهر يعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالطاعات، وعلى رأسها الصيام.

وأشار الأزهر للفتوى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان، وهو حديث متفق عليه، ما يدل على استحباب الإكثار من الصيام في هذا الشهر الكريم.

 وبين أن شعبان هو الشهر الذي تُرفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن رفع الأعمال حال صيام العبد أقرب إلى القبول، مستشهدًا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان، فأجابه بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه تُرفع الأعمال إلى رب العالمين، وأنه يحب أن يُرفع عمله وهو صائم، وهو حديث أخرجه النسائي.

وأكد المركز أن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان جائز في حالات محددة، منها من أراد صيام فرض كقضاء رمضان أو كفارة نذر، أو من وافق صيامه عادة مستمرة مثل صيام يومي الاثنين والخميس، أو من كان قد بدأ الصيام في النصف الأول من الشهر ووصل صيامه إلى النصف الثاني.

 أما البدء بالصيام في النصف الثاني من شعبان دون سبب من هذه الأسباب فلا يشرع، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وهو حديث أخرجه الترمذي.

كما شدد الأزهر للفتوى على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، مستدلًا بحديثه الشريف لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، وهو حديث متفق عليه. 

وبيّن أن من حكمة هذا النهي الفصل بين صيام النفل وصيام الفرض، والاستعداد لصيام شهر رمضان، ومنع الناس من الاحتياط المبالغ فيه بصيام يوم الشك، حتى لا يُدخلوا في شهر رمضان ما ليس منه، إلا إذا وافق ذلك اليوم عادة صيام أو قضاءً أو كفارة نذر.

مركز الأزهر الأزهر العالمي للفتوى شهر شعبان الصيام

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

منجم ذهب

شركة بريطانية تضخ 132 مليون دولار لتطوير أكبر منجم ذهب مرتقب في زيمبابوي

السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو جور

السفير الأمريكي لدى الهند يبحث بناء علاقات مع ولاية ماهاراشترا

الهند

الخارجية الهندية: لم نشارك في تدريبات "بريكس" لأنها ليست نشاطا منتظماً

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

