الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات مياه الشرب

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات مياه الشرب
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مركز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمبنى خزان مياه غرب أسيوط، يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة.

وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم الشركة وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الأداء.

حديقة التوعية التعليمية

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء حديقة التوعية التعليمية الترفيهية (يونيسيف لاند)، والتي تعد الأولى من نوعها التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمنفذة بدعم من منظمة اليونيسف ضمن مبادرة "مياه آمنة لكل طفل". وتهدف الحديقة إلى ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة لدى الأطفال، من خلال أنشطة تعليمية مبسطة تجمع بين الترفيه والتعلم في بيئة آمنة ومحفزة.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في التوعية وبناء وعي الأجيال الجديدة يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب بالتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ مشروعات نوعية تخدم المجتمع وتواكب التوجهات الحديثة للدولة.

كما تفقد المحافظ تشغيل خزان مياه غرب أسيوط، الذي تبلغ سعته التخزينية 4000 متر مكعب ويضم 3 طلمبات تشغيل، ويتم الاعتماد عليه في تغذية مدينة أسيوط بالكامل خلال فترات الذروة، بما يسهم في استقرار الضغوط وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد مركز خدمة العملاء الرئيسي والخط الساخن، والذي يخدم مناطق شرق وغرب ووسط مدينة أسيوط، إلى جانب مركزي أسيوط قبلي وبحري، بإجمالي نحو 200 ألف مستفيد.

 واطمأن المحافظ على آليات استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها من خلال برنامج (CMS)، فضلًا عن تلقي البلاغات عبر الهاتف المحمول وتطبيق واتساب، والتعامل معها بسرعة وكفاءة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر مركز السيطرة والتحكم والتغيرات المناخية الجاري تجهيزه بمركز الخدمات، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ليكون أول منظومة تطبيقية متكاملة بالمحافظة لمتابعة الأعطال الطارئة والتغيرات المناخية بشكل لحظي.

وأكد المحافظ أن إنشاء هذا المركز يمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات والتعامل الاستباقي مع الطوارئ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومات التحول الرقمي والاستجابة السريعة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية.

كما شملت الجولة تفقد مركز التدريب الإقليمي التابع للشركة، والمجهز بأحدث الإمكانيات، ويضم أربع قاعات تدريبية متنوعة، تشمل قاعة لورش العمل التعاونية تسع 30 متدربًا، وقاعة محاضرات ومسرحًا تعليميًا يسع 50 متدربًا، ومعمل حاسب آلي للتعلم الإلكتروني يسع 20 متدربًا، إلى جانب قاعة اجتماعات تسع 30 متدربًا، وجميعها مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأكد محافظ أسيوط في ختام جولته دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطن الأسيوطي.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل العمل على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية وبناء قدرات العاملين لمواكبة التحديات المستقبلية.

أسيوط مركز خدمات مياه الشرب الصرف الصحي خزان مياه غرب أسيوط

