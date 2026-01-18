قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة
محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة
إيهاب عمر

وقع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بروتوكول تعاون تضمن عقد تنازل عن قطعة أرض بمساحة 15 ألفًا و750 مترًا مربعًا، مملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لصالح محافظة أسيوط، وذلك كمقابل تحسين نظير تغيير الاستخدام لأرض مصنع الغزل بأسيوط، في إطار دعم خطط التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وجاء توقيع عقد التنازل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على تغيير استخدام عدد من الأراضي، من بينها أرض مباني مصنع الغزل بأسيوط، في إطار رؤية الدولة لإعادة توظيف الأصول بما يتوافق مع متطلبات التخطيط الحديث واحتياجات التنمية المستدامة.

فيما شهد مراسم التوقيع المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد عمر طوسون الخبير المثمن، وأحمد فرغلي محمود مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب ممثلي البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وعقب التوقيع، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستبدأ على الفور في إعداد دراسات متكاملة لاستغلال قطعة الأرض المشار إليها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويسهم في تعظيم موارد الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة، بما يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الهدف من المشروع هو فتح المجال أمام استثمارات خدمية وتنموية تلبي الأولويات الفعلية للمواطنين، وتدعم تحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح تصور واضح ومدروس يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.

وكلف محافظ أسيوط الأجهزة المعنية بسرعة إعداد تصور متكامل للموقع خلال فترة وجيزة، يتضمن مراحل استخدام محددة، وقواعد شفافة، ومعايير واضحة للتنفيذ، إلى جانب برنامج زمني دقيق، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

أسيوط بروتوكول تعاون مصنع الغزل خطط التنمية العمرانية البنك الأهلي المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد