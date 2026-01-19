رماه من الدور الثالث.. تحقيقات موسعة في محاولة شاب قتل صديقه بالعمرانية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في الشروع في قتل شاب بعدما القاه صديقه من الطابق الثالث بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وهاتف محمول.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب وتحديد ما به من إصابات كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة العمرانية بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين صديقين بسبب اقتراض أحدهما من الآخر مبلغا ماليا ورفضه رده فاخذ المجني عليه منه هاتفه المحمول عنوة ضمانة حتى يسدد له المبلغ المالي فقام الاخر خلال مشاجرة بينهما بإلقاءه من أعلى العقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة.

عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة امنية من مباحث الجيزة في ضبط المتهم، تحر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.