القبض على المتهم بمحاولة تحطيم مقام بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بتسلق قبة أحد المقامات ومحاولته تحطيمها بأسوان .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مريض نفسى ويعالج بأحد المستشفيات بالأقصر – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) .

كما أمكن ضبط القائم بالتصوير والنشر (عامل – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته أقر بمشاهدته الشخص المذكور حال قيامه بتسلق المقام لمحاولة تحطيمه فقام بتحريضه على إستكمال إرتكاب الواقعة لتصويره ونشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية .



