قسد : قتلى وجرحى في صفوف قواتنا بمواجهات مع الجيش السوري بمحيط سجن الشدادي

أعلنت قسد، سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها بمواجهات مع الجيش السوري بمحيط سجن الشدادي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت قسد، إن سجن الشدادي بالحسكة يقع على بعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة برلين، وذلك في ضوء التطورات السياسية الداخلية في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم الحكومة أن قرار التأجيل جاء بناءً على تقييم للأوضاع الراهنة داخل سوريا، دون تحديد موعد جديد للزيارة في الوقت الحالي.

وكان من المنتظر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من الوزراء الاتحاديين، فضلاً عن عقد لقاءات مع ممثلين عن القطاع الاقتصادي ورجال أعمال ألمان.

وبحسب مصادر مطلعة، كان من المفترض أن تتناول المحادثات ملفات حساسة، أبرزها مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، وآفاق إعادة إعمار سوريا، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.