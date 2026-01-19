قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
برلمان

ناجي الشهابي: ثورة يناير خلقت فوضى ونتاج مخطط أمريكي

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
عبد الرحمن سرحان

أثار تصريح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، جدلًا سياسيًا واسعًا عقب تأكيده أن يوم 25 يناير هو «عيد للشرطة فقط»، مشددًا على أنه لا يعترف بما يُعرف بثورة 25 يناير، معتبرًا أنها كانت «بابًا للفوضى والخراب» على حد وصفه.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن أحداث 25 يناير لم تجلب لمصر سوى الفوضى، مؤكدًا أنه حذر منها قبل اندلاعها، واعتبرها جزءًا من «مخطط أمريكي» استهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وإضعاف مؤسساتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الشرطة المصرية قدمت تضحيات جسيمة ستظل محفورة في تاريخ الوطن، مشددًا على أن الاحتفال في هذا اليوم يجب أن يقتصر على تكريم الشرطة الباسلة ودورها الوطني، لافتًا إلى أن ما جرى في يناير تسبب في أضرار كبيرة عانت منها الدولة لسنوات.

وفي المقابل، أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا رفض فيه تصريحات الشهابي، مؤكدًا تمسكه بنصوص الدستور واحترامه الكامل لثورة 25 يناير باعتبارها ثورة معترفًا بها دستوريًا.

وأوضح الحزب، في بيانه الصادر اليوم، أنه تابع باهتمام ما دار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الاثنين 19 يناير، مشيرًا إلى أن الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس جاءت في إطار تقليد برلماني راسخ يجسد احترام الدولة لمحطاتها الوطنية، وعلى رأسها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.

وأكد «حزب الوعي» أن إنكار الصفة الثورية لثورة 25 يناير يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي نص في ديباجته على الاعتراف بثورتي يناير ويونيو دون تفرقة، مشددًا على أن الدستور لا يقبل الانتقائية أو الاجتزاء في تفسير نصوصه.
كما أشار البيان إلى أن طلب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، التعقيب داخل الجلسة جاء من منطلق دستوري ولائحي خالص، وليس بدافع الجدل السياسي، معربًا عن أسف الحزب لعدم إتاحة الفرصة للتعقيب بما يعزز تقاليد الحوار البرلماني واحترام الشرعية الدستورية.

وشدد الحزب على أن الاختلاف السياسي أمر مشروع، إلا أن المساس بالمرجعيات الدستورية أو إعادة تفسيرها وفق الأهواء السياسية يمثل خطرًا على استقرار الدولة والثقة في مؤسساتها، مؤكدًا التزامه بنهج المعارضة الوطنية الرشيدة والدفاع عن الدولة ومؤسساتها.

واختتم «حزب الوعي» بيانه بالدعوة إلى التمسك بروح الدستور ونصه، واحترام المحطات الوطنية التي أقرها الشعب بإرادته الحرة، حفاظًا على وحدة الصف الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ناجي الشهابي ٢٥ يناير البرلمان مجلس الشيوخ نواب

