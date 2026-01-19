إنييستا يقترب من تولي منصب رسمي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

يقترب الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا من تولي منصب رسمي داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة قد تمثل إضافة قوية لمنظومة تطوير كرة القدم بالمغرب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الجامعة للاستفادة من الخبرات العالمية، خاصة من الأسماء التي تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات على المستويين الفني والإداري، حيث يُعد إنييستا واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال العقدين الماضيين.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتضاح الرؤية بشأن طبيعة الدور الذي قد يتولاه النجم الإسباني داخل أروقة الكرة المغربية، في حال اكتمال الاتفاق بشكل رسمي.