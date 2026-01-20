أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف مفاجآت وأسرار لأول مرة وفادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول رصيد مبارك في البنوك خلال 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى مفاجأة تتعلق بالشائعات التي روجت خلال أحداث يناير 2011 حول امتلاك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لـ 70 مليار دولار في حساباته البنكية.

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

خلافات عائلية أَم عقوق والدين؟.. سؤال يبدر في ذهنك؛ بمجرد متابعة ما حدث بين أم ونجلها، خاصة بعد أن تعلم أنها دعت عليه أمام الكعبة بطريقة غريبة، وما الدوافع التي جعلت أُمّ تقدم على هذا الأمر بهذه الطريقة.

شعبة الذهب: صادرات مصر وصلت لـ 7 مليارات دولار في 2025

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أن مصافي الذهب تقوم بعملية تنقية الذهب الخام المستخرج من المناجم حتى يصل لعيار 24 .

حسام يحتاج للفرصة| لميس الحديدي تطالب الكاف بالتحقيق في أحداث مباراة مصر ونيجيريا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أدان السلوك الذي وصفه بـ«غير المقبول» الذي صدر عن بعض اللاعبين والطاقم التقني للمنتخب السنغالي خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، معلقة: "إذا كان الكاف مهتما بما حدث في النهائي وكان مشهدا عبثيا وكارثيا، ولكن ماذا عما جرى في مباراة مصر ونيجيريا، خاصة في توقيت إذاعة النشيد الوطني المصري؟ وماذا عن ما حدث بين الجماهير في تلك المباراة؟ هل سيحقق الكاف؟ والسؤال الأهم: فين دور الاتحاد المصري؟ الذي قدمه في هذه البطولة؟ ممكن الكاف ما يحققش لوحده. بلاش ده، كابتن حسام حسن تحدث عن مشاكل تنظيمية في البطولة، وقلنا وقتها مش وقته نتكلم عن ده".

حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية

رفضت الفنانة فادية عبد الغني الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية، مؤكدة أنها تحدثت في هذا الموضوع أكثر من مرة ولن تعيد الإجابة على السؤال، معتبرة أن حياتها الشخصية شأن خاص بها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على فضائية صدى البلد، حيث أكدت أن حياتها الفنية ملك للجمهور، بينما حياتها الشخصية ملك لها وحدها، مشددة على أن الفنان يجب أن يكون مستعدًا لتلقي النقد، مستشهدة بما حققته الراحلة سعاد حسني على الرغم من عدم دراستها للفن.

كما علقّت فادية على أزمة فيلم «الست» الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي مؤخرًا، مؤكدة أن منى زكي من الفنانات اللواتي توقعت لهن النجومية منذ البداية، مشيرة إلى أن النقد جزء طبيعي من عمل الفنان، وأن منى زكي فنانة مجتهدة تسعى دائمًا لتطوير نفسها.

الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟

حالة من الجدل تسيطر على مواقع التوصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد ظهور تريند وصف من قبل البعض بالغريب والذي يعرف بـ الشاي المغلي، والذي أطلق ليعبر عن وقوة الصداقة بين الاصدقاء.

أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة صدى البلد حصلت على حق النشر في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وانفردت بتغطيتها، مشيرًا إلى أن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة أرسل رسالة للإعلام المصري كله قائلاً: «عايزين نذيع المحاكمة بالكامل بدون مونتاج، وكان الغرض الحقيقة، والناس تشوف الحقيقة».

تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في عام 2009 نشر في جريدة «الأهرام» انفرادًا بعنوان «المؤامرة الكبرى ضد مصر»، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من صديق قال له: «جايلي كرفتات كويسة»، وبعد نصف ساعة أرسل مندوبًا يحمل ظرفًا كبيرًا مُغلفا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء| تراجع جديد يضرب الدواجن قبل رمضان 2026

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة في مقدمتها أخر تطورات أسعار الدواجن و سعر كيلو الفراخ البيضاء، لما لها من أهمية على مائدة المواطنين في مصر.