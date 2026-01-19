كتاب أسرار لأحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن مخططات الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رسالة كتابه «أسرار» التنبيه لما جرى في البلد، وأخذ الحيطة ممن كانوا دائمًا يتحدثون ويقولون «عايزين نهد نهد»، مشيرا إلى أن كل ما حدث رأيناه تحت ستار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وهو ما أدى إلى دخول تنظيمات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال حواره مع الإعلاميين محمد الباز، ونشأت الديهي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك جزءًا خاصًا بسيناء، وبمحاولات اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك عدة محاولات جرت داخل مصر وخارجها، حتى يقرأ الناس كيف كانوا يخططون.

وأضاف أنه يتحدث في الكتاب عن الخيانة الإثيوبية منذ عام 2011 وحتى 2025، موضحًا أن الدفاع عن الوطن له طريقة، وأن التهديدات تأتي من أجل منعه من الحديث مرة أخرى، قائلًا: «أنا كانت بتنظم ضدي حملات من بعض الزملاء».