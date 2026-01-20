تعادل مثير بين برايتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة برايتون وبورنموث، التي أُقيمت مساء الاثنين 19 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، خاصة في الدقائق الأخيرة، بعدما ظل التقدم لصالح بورنموث قائمًا حتى الوقت بدل الضائع قبل أن ينجح برايتون في اقتناص التعادل بطريقة مذهلة.

بورنموث يتقدم من علامة الجزاء

دخل بورنموث اللقاء بتركيز واضح واعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، ونجح في ترجمة أفضليته خلال الشوط الأول بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 32. وتقدم ماركوس تافيرنييه لتنفيذ الركلة بنجاح، واضعًا فريقه في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد وسط محاولات برايتون للعودة.

ضغط برايتوني ومحاولات مستمرة

في الشوط الثاني، كثّف برايتون من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، مع سيطرة أكبر على وسط الملعب وتعدد الفرص أمام مرمى بورنموث. ورغم التماسك الدفاعي للضيوف وتألق حارسهم، واصل أصحاب الأرض محاولاتهم دون يأس حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

مقصية تاريخية تخطف التعادل

وفي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، ظهر البديل شارالامبوس كوستولاس ليقلب الموازين، بعدما سجل هدفًا رائعًا بمقصية مذهلة، أشعلت مدرجات برايتون ومنحت فريقه نقطة ثمينة في توقيت قاتل، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا التعادل، رفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل بورنموث إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الفريقان صراعهما في منتصف جدول الترتيب، مع طموحات بتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة



