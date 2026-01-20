قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه اوبترا سعرها 400 ألف جنيه

شيفروليه اوبترا موديل 2015
شيفروليه اوبترا موديل 2015
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه اوبترا موديل 2015

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه اوبترا موديل 2015، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2015 الخارجية

شيفروليه اوبترا موديل 2015

تمتلك سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك شيفروليه اوبترا موديل 2015

شيفروليه اوبترا موديل 2015

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 760 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه اوبترا موديل 2015

شيفروليه اوبترا موديل 2015

تحتوي سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2015 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه اوبترا موديل 2015

شيفروليه اوبترا موديل 2015

تتوافر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر  400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة شيفروليه اوبترا موديل 2015 مواصفات شيفروليه اوبترا محرك شيفروليه اوبترا اوبترا موديل 2015 سعر شيفروليه اوبترا موديل 2015 شيفروليه اوبترا

