الميركاتو الأهلاوي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن الصفقات

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن الميركاتو الأهلاوي في فترة الإنتقالات الشتوية .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شارك برأيك .... راضي عن الميركاتو الأهلاوي في يناير حتي الأن أم لا ؟".



تفاصيل ميركاتو الأهلي الشتوي

تعلن إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتي الأن.

وخاض الجزار برنامج تأهيلي في جيم الاهلي حيث يعاني من الاصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الاهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا .