إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة بور فؤاد لبائع أسماك: لو أزعجت الناس تاني هقفلك المحل

محمد الغزاوى

وجه الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مجلس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد تحذيرا لأحد أصحاب محلات الأسماك تحت الترخيص بسبب شكوى المواطنين من الضوضاء التى يحدثها البائعين وتسبب إزعاجا للمواطنين سكان العمارات السكنية أعلى المحل.

وقال رئيس مجلس مدينة بورفؤاد لصاحب المحل محذرا لو أزعجت الناس تاني هقفلك المحل انا لسه موقعلك على طلب الترخيص وممكن اوقفه. 

وعقب صاحب محل الأسماك قائلا مش هتتكرر تاني يا ريس وجيتك غالية علينا قوي.

ومن جانبهم وجه المواطنين الشكر لرئيس المدينة، مؤكدين انه اعاد لهم مدينة بورفؤاد القديمة بجمالها ورونقها بعيد عن الإشغالات.

وقال مواطن لرئيس المدينة بقالي ٢٥ سنة من عمرى مكنتش مصدق ان بورفؤاد هترجع تاني. 

وأضافت بعض المواطنات قائلين ربنا ينصرك واحنا معاك حافظ على ماحققت من نجاحات لصالح المواطن.

وأكد مواطن أن حجم الإنجاز من تطوير وبنية تحتية ورفع كفاءة العمارات السكنية وتغيير مواسير الصرف الصحي أمر فاق توقعاتنا أن تقوم به المحافظة بعد معاناة دامت أكثر من 30 عاما. 

كانت صدى البلد رافقت الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، خلال ،جولة ميدانية موسعة شملت شارعي ابن خلدون والقدس الشريف لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والأكشاك بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على الأرصفة الجانبية وحرم الطريق وذلك في إطلر جهود الأجهزة التنفيذية لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، رافقه خلالها الأستاذ محمد رفعت سكرتير المدينة، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

جاء ذلك وفي ضوء توجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رئيس مدينة بورفؤاد : يوجه أصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام بالمساحات القانونية

وجاءت الجولة التفقدية بهدف فرض الالتزام بالقانون، وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات التجارية المرتفعة، حيث تم ضبط أكشاك مخالفة، وعربات بيع متحركة، وتعديات من بعض المحال التجارية على الأرصفة العامة، الأمر الذي كان يحول دون الاستخدام الآمن للطريق من جانب المشاة وقائدي المركبات.

بهنساوي : سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة

من جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة ماضية في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة، لإزالة الإشغالات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام، في إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري للشوارع.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، ولن يتم السماح بالتعدي عليها من أي جهة، سواء من أصحاب المحال أو الباعة الجائلين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان استمرارية الحملات ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وتعكس هذه الحملات حرص مدينة بورفؤاد على تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئة مرورية آمنة، ومساحات منظمة للمشاة، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العمراني والصحي.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور إسلام بهنساوي المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الطريق العام، مؤكداً أن سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة تليق بأبناء بورفؤاد.

