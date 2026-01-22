قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
لو هتروح عمرة.. نصائح هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة

منار عبد العظيم

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين المسافرين إلى السعودية، داعيًا إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة في هذه الفترة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الإصابات بالإنفلونزا في مصر، وسط تفاوت نوعية الفيروسات بين الدول.

انتشار الفيروسات التنفسية في مصر والسعودية

وأكد شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الفيروسات التنفسية منتشرة بكثرة في مصر، وأن معظم الإصابات الحالية تكون من نوع H1N1، وفق ما أبلغ به الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة في السعودية تختلف عن تلك الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الفيروس السائد هناك هو إنفلونزا A H3N2، وهو ما يستدعي اهتمام المسافرين بالحماية المبكرة.

توصية قبل أداء العمرة

ووجه العميد السابق لمعهد القلب القومي نصيحة مهمة لكل المواطنين الذين ينوون السفر لأداء العمرة، قائلاً: "يُفضل قبل السفر بأسبوعين الحصول على لقاح الإنفلونزا الخاص بالفيروس المنتشر في السعودية لضمان الوقاية والحماية".

وأضاف أن الالتزام بهذه الخطوة يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة أثناء أداء المناسك، خاصة في ظل الاختلاط الكبير بين المعتمرين.

أهمية اللقاحات في الوقاية

وأشار شعبان إلى أن اللقاحات المتوفرة في مصر تلعب دورًا مهمًا في تخفيف أعراض الفيروسات التنفسية، حتى وإن لم تمنع الإصابة بالكامل.

ولذلك، شدد على ضرورة حصول الجميع على التطعيمات، خصوصًا المسافرين وكبار السن، لتجنب المضاعفات والأعراض الشديدة التي قد تنتج عن هذه العدوى.

مع موسم العمرة والاختلاط الكبير بين المعتمرين، تعتبر الوقاية المبكرة من الفيروسات التنفسية ضرورة صحية ملحة.

 ودعا جمال شعبان المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية البسيطة، مثل التطعيم والحفاظ على النظافة الشخصية، لضمان أداء مناسكهم بأمان وصحة جيدة.

العمرة شروط العمرة للوقاية قبل العمرة

