لو هتروح عمرة.. نصائح هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين المسافرين إلى السعودية، داعيًا إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة في هذه الفترة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الإصابات بالإنفلونزا في مصر، وسط تفاوت نوعية الفيروسات بين الدول.

انتشار الفيروسات التنفسية في مصر والسعودية

وأكد شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الفيروسات التنفسية منتشرة بكثرة في مصر، وأن معظم الإصابات الحالية تكون من نوع H1N1، وفق ما أبلغ به الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة في السعودية تختلف عن تلك الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الفيروس السائد هناك هو إنفلونزا A H3N2، وهو ما يستدعي اهتمام المسافرين بالحماية المبكرة.

توصية قبل أداء العمرة

ووجه العميد السابق لمعهد القلب القومي نصيحة مهمة لكل المواطنين الذين ينوون السفر لأداء العمرة، قائلاً: "يُفضل قبل السفر بأسبوعين الحصول على لقاح الإنفلونزا الخاص بالفيروس المنتشر في السعودية لضمان الوقاية والحماية".

وأضاف أن الالتزام بهذه الخطوة يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة أثناء أداء المناسك، خاصة في ظل الاختلاط الكبير بين المعتمرين.

أهمية اللقاحات في الوقاية

وأشار شعبان إلى أن اللقاحات المتوفرة في مصر تلعب دورًا مهمًا في تخفيف أعراض الفيروسات التنفسية، حتى وإن لم تمنع الإصابة بالكامل.

ولذلك، شدد على ضرورة حصول الجميع على التطعيمات، خصوصًا المسافرين وكبار السن، لتجنب المضاعفات والأعراض الشديدة التي قد تنتج عن هذه العدوى.

مع موسم العمرة والاختلاط الكبير بين المعتمرين، تعتبر الوقاية المبكرة من الفيروسات التنفسية ضرورة صحية ملحة.

ودعا جمال شعبان المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية البسيطة، مثل التطعيم والحفاظ على النظافة الشخصية، لضمان أداء مناسكهم بأمان وصحة جيدة.