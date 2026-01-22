قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
أخبار العالم

ألمانيا تطرد الملحق العسكري في سفارة روسيا لدى برلين

ألمانيا
ألمانيا
محمود نوفل

أفادت صحيفة شبيغل بأن السلطات في ألمانيا قامت بطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية من البلاد .

وفي وقت سابق ، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى تعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات المتنامية» في القطب الشمالي، في خطوة تعكس تصاعد القلق الغربي من التحركات الروسية والصينية في المنطقة الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات فاديفول خلال زيارة رسمية إلى أيسلندا، حيث أكد أن ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة أكبر في ضمان الأمن العسكري في القطب الشمالي، مشددا على ضرورة التوصل إلى «إجابات صحيحة ومشتركة» داخل إطار الناتو.


وقال الوزير، وفق ما نقلته وكالة رويترز: إذا كان الرئيس الأمريكي ينظر بقلق إلى تهديدات من سفن أو غواصات روسية أو صينية في هذه المنطقة، فيمكننا بالتأكيد العمل معًا لإيجاد حلول لذلك».

وتأتي هذه الدعوة في وقت كشفت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن رغبة واشنطن في ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، بهدف احتواء وكبح النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي، ما أثار موجة قلق واسعة في أوروبا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، فإن تصريحات الوزير الألماني شكّلت ردًا غير مباشر على تهديدات ترامب المتكررة بالاستيلاء على جرينلاند، حيث أكد فاديفول أن «شمال الأطلسي يتمتع بأهمية جيوسياسية بالغة لتحالف الناتو».

ومن المقرر أن يتوجه الوزير الألماني إلى واشنطن بعد زيارته ريكيافيك، حيث التقى بنظيرته الأيسلندية ثورغيرذور كاترين غونارسدوتير، على أن يعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين.

وفي تطور لافت، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» نقلًا عن مصادر مطلعة أن ترامب أمر الجيش الأمريكي بوضع خطة لغزو جرينلاند، في ظل مخاوف أوروبية من إقدامه على خطوة عسكرية أو ضغوط اقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

ويأتي هذا التصعيد بينما يجدد الرئيس الأمريكي تأكيده رغبته في السيطرة على غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، دون استبعاد استخدام القوة أو أدوات الإكراه الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف، ما ينذر بمرحلة جديدة من التوتر في منطقة القطب الشمالي.

ألمانيا السفارة الروسية لدى برلين وزير الخارجية الألماني الملحق العسكري الروسي في ألمانيا الناتو

