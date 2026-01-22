قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكليوباترا بكام النهاردا.. هل تحركت أسعار السجائر اليوم؟

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

تهتم فئة المدخنين من المواطنين، بمتابعة أسعار السجائر بشكل دائم، خاصة وسط الأنباء بتحرك الأسعار صعودا، وهو ما يمثل عبء على ميزانية المواطن المدخن، إلا أن أسعار السجائر في السوق المصرية، سجلت حالة من الاستقرار الملحوظ، سواء للسجائر الأجنبية أو المحلية، ويعكس هذا الاستقرار استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق التبغ المصري، مع ترقب المستهلكين لأي قرارات أو متغيرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر المستوردة المعلنة رسميًا اليوم الخميس 22 يناير 2026

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصري، وواصلت السجائر المستوردة «الأجنبية» ثباتها السعري لدى المستهلكين، مسجلة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر المحلية

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا كاملًا في الأسعار، بحسب آخر تحديث لأسعار السجائر بالشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر جاءت كالآتي:

ـ علبة كليوباترا بوكس أبيض بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بوكس عبوة 10 بسعر 27 جنيهًا.

ـ علبة بال مال بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة فايسروي بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة بوسطن بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أحمر بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أزرق بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال لايت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة السجائر بلمونت 44 جنيها.

ـ علبة مونديال سويتش بلو بيري بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال سويتش منتول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوبر ستار بسعر 44 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

