أمطار ورياح.. طقس مضطرب يضرب مدن ومراكز البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار متفاوتة الشدة صاحبها نشاط ملحوظ للرياح، ما أدى إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بعدد من المناطق.

واستمرت الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على فترات متقطعة في مدن دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، أبو حمص، رشيد، والمحمودية.



من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، مع الدفع بمعدات كسح المياه لمواجهة أي تجمعات محتملة، والتأكيد على جاهزية غرف العمليات لمتابعة تطورات الطقس والتعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل توقعات باستمرار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.