البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026|صور

افتتح مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

صلاة من أجل الوحدة

شارك في اليوم الافتتاحي لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، والأب عماد كميل، والأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والأب جورج سامي.

شارك أيضًا عدد من الأخوات الراهبات، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة والمسيحيين، والأخ نور بهنان، عضو اللجنة المسكونية للشباب، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

بدأ اليوم بتلاوة صلاة الشكر، تلاها، كلمة ترحيبية من القمص فرنسيس نوير، راعي الكنيسة، كما تضمنت الأمسية أيضًا الترانيم الروحية، والقراءات الكتابية، والكلمات المختلفة من السادة الحضور.

وألقى الأب البطريرك تأملًا روحيًا للحاضرين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجمعنا بعمل الروح القدس، رغم اختلافنا، كما أن الكنيسة منذ بدايتها ليست جماعة الكاملين، بل جماعة المدعويين إلى الكمال، حيث ما يوحدهم هو نعمة الله، والتجاوب معها.

كذلك، تأمل غبطة البطريرك في عدد من قراءات محطات اليوم الأول من أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، مشيرًا إلى أن دعوتنا المسيحية ليست امتيازًا، بل هي مسيرة نعمة، وعدل، ورحمة، واتضاع أمام الله، وأن القديس بولس الرسول يوصي الجميع قائلًا "أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِيتُمْ بِهَا." (أف 4: 1)، كما أن الشركة تسبق الرسالة.

وشدد صاحب الغبطة أهمية أن نكون أولًا مع ربنا يسوع المسيح، ابن الله الذي نؤمن به جميعًا، مختتمًا كلمته بضرورة أن نخرج من هذا اللقاء برجاء متجدد.

واختتم اليوم الأول من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس بتلاوة طِلبات القداس الغريغوري، أعقبها ترديد صلوات خاصة، من قِبل الفئات المختلفة.

يأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ." (أف 4: 4)، برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.