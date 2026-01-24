قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخدمات الصحية للسيدات في مصر.. فحوصات مجانية واستشارات طبية دورية| فيديو

هاجر ابراهيم

قال الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية حققت نجاحات ملموسة منذ إطلاقها في يوليو 2019، ضمن إطار حملة «100 مليون صحة».

وأضاف ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إجمالي عدد زيارات السيدات للاستفادة من خدمات الفحص والتوعية بالمبادرة بلغ 66 مليونًا و385 ألفًا و22 زيارة حتى يناير 2026.

وتابع أن هذه الزيارات تنوعت بين 23 مليونًا و189 ألف زيارة لأول مرة، و23 مليونًا و316 ألف زيارة دورية، إلى جانب 19 مليونًا و880 ألف زيارة عرضية، ما يعكس الإقبال المتزايد من السيدات على خدمات المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تطورت من كونها جزءًا من حملة «100 مليون صحة» إلى برنامج متخصص يُعنى بصحة المرأة، مع التركيز على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وقياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم، فضلًا عن التوعية بالصحة الإنجابية والوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه.

وأوضح ماهر أن المبادرة تعتمد على شبكة واسعة من الوحدات المتنقلة والمراكز الصحية المنتشرة في القرى والأحياء، لتسهيل وصول الخدمات إلى السيدات، وتشمل 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة إلى جانب مركز التمكين الصحي، إضافة إلى سيارات طبية مجهزة تجوب الشوارع والمعارض لإجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تشمل المبادرة، بحسب ماهر، خدمات صحة الأم والجنين من خلال متابعة الحمل والتأكد من سلامة الأجنة، إلى جانب إجراء فحوصات ما قبل الحمل للكشف عن الأمراض الوراثية وتقليل المخاطر الصحية المحتملة.

وأشار إلى أن جميع إجراءات الفحص والتسجيل تتم إلكترونيًا، مع إدراج البيانات في قاعدة معلومات صحية موحدة، تتيح متابعة الحالات الطبية وضمان استمرارية تقديم الرعاية والعلاج المناسب، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي أو على نفقة الدولة.

وشدد ماهر على أن جميع الخدمات المقدمة ضمن المبادرة مجانية بالكامل، وتشمل الكشف المبكر والعلاج الدوائي أو البدائل المعتمدة، مع المتابعة المستمرة للحالات لضمان صحة السيدات وسلامة الأجنة.

