دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
أخبار البلد

الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14

الديب أبوعلي

تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي المتحدث الرسمي للوزارة، على التعميم الرسمي الصادر إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، والذي يوضح بشكل قاطع وصريح، المركز القانوني للحاصلين على بكالوريوس تقني العلوم الصحية التطبيقية، وأحقيتهم الكاملة في جميع المزايا والحقوق القانونية والوظيفية، المقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأكدت النقابة، أن هذا التعميم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساواة الوظيفية، وإنهاء أي جدل أو تفسيرات متباينة، بشأن أوضاع خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحاصلين على مؤهلات معتمدة أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وحصولهم على حقوقهم دون تمييز.

وأوضح النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، أن هذا التوضيح الرسمي، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة العامة للعلوم الصحية، للحفاظ على حقوق أعضائها من أبناء المهنة في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن النقابة أجرت مخاطبات رسمية متعددة خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدد من الاجتماعات والتواصل المباشر مع قيادات وزارة الصحة؛ لعرض الموقف القانوني الصحيح، والدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة.

وأشار البيان إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة، استند إلى نصوص تشريعية واضحة وأحكام قضائية مستقرة، أكدت أن قرار المعادلة الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، يُنشئ مركزًا قانونيًا كاملًا، ويُلزم جميع الجهات الإدارية بترتيب آثاره الوظيفية والمالية، بما يضمن المساواة التامة بين المؤهلات المعادلة ونظيرتها الجامعية.

وتثمن النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية هذا التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، وتؤكد استمرارها في أداء دورها النقابي والمهني في الدفاع عن حقوق أعضائها، ودعم استقرار المنظومة الصحية، وتعزيز مكانة أبناء العلوم الصحية التطبيقية، بما يخدم المصلحة العامة، ويصب في صالح تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية أحمد السيد الدبيكي وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة قانون 14

