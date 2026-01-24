لتطهير خزانات محطة شطورة.. ضعف المياه لمدة 4 أيام في طهطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف ملحوظ في ضغوط مياه الشرب بالأدوار العليا بعدد من قرى مدينة طهطا، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الأحد الموافق 25 يناير 2026، وحتى الساعة الثامنة صباح الخميس 29 يناير 2026، ولمدة أربعة أيام متواصلة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المياه المنتجة.

ضعف المياه بالادوار العليا

وأوضحت الشركة أن سبب ضعف الخدمة يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير للخزانين رقم (1 و2) بمحطة شطورة المرشحة السطحية، وهي من المحطات الرئيسية المغذية لعدد من القرى، في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تستهدف الحفاظ على جودة المياه وسلامتها الصحية للمواطنين.

وبحسب بيان الشركة، فإن المناطق المتأثرة تشمل:" ساحل طهطا، وقرى بنجا، بني حرب، القبيصات، الشيخ مسعود، الحريدية القبلية والبحرية، وقرية الشيخ زين العابدين"، على أن تتأثر الأدوار العليا بصورة أكبر خلال فترة تنفيذ الأعمال، بينما تستمر الخدمة بشكل طبيعي نسبيًا في الأدوار الأرضية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة للمحطات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتشغيل محطة طهطا السطحية بكامل طاقتها، إلى جانب تشغيل جميع المحطات الارتوازية والنقالية؛ لتقليل آثار ضعف المياه على المواطنين قدر الإمكان.

في السياق ذاته، أوضح أسامة العارف، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتيح قنوات متعددة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 125، أو عبر واتساب على رقم 01207125125، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة.