قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتطهير خزانات محطة شطورة.. ضعف المياه لمدة 4 أيام في طهطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف ملحوظ في ضغوط مياه الشرب بالأدوار العليا بعدد من قرى مدينة طهطا، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الأحد الموافق 25 يناير 2026، وحتى الساعة الثامنة صباح الخميس 29 يناير 2026، ولمدة أربعة أيام متواصلة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المياه المنتجة.

ضعف المياه بالادوار العليا

وأوضحت الشركة أن سبب ضعف الخدمة يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير للخزانين رقم (1 و2) بمحطة شطورة المرشحة السطحية، وهي من المحطات الرئيسية المغذية لعدد من القرى، في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تستهدف الحفاظ على جودة المياه وسلامتها الصحية للمواطنين.

وبحسب بيان الشركة، فإن المناطق المتأثرة تشمل:" ساحل طهطا، وقرى بنجا، بني حرب، القبيصات، الشيخ مسعود، الحريدية القبلية والبحرية، وقرية الشيخ زين العابدين"، على أن تتأثر الأدوار العليا بصورة أكبر خلال فترة تنفيذ الأعمال، بينما تستمر الخدمة بشكل طبيعي نسبيًا في الأدوار الأرضية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة للمحطات، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتشغيل محطة طهطا السطحية بكامل طاقتها، إلى جانب تشغيل جميع المحطات الارتوازية والنقالية؛ لتقليل آثار ضعف المياه على المواطنين قدر الإمكان.

في السياق ذاته، أوضح أسامة العارف، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتيح قنوات متعددة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 125، أو عبر واتساب على رقم 01207125125، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياه الشرب انقطاع مياه الشرب طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا

قتلا شابا بسبب لافتة.. الحكم بإعدام نقيب محامي فرشوط الأسبق ونجله

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية: الرأي الملزم للفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ

فريق بورفؤاد للهوكي

كأس إفريقيا للهوكي.. بورفؤاد يرفع وتيرة الاستعدادات في هراري

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد