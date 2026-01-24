أقلام المصححين تبدأ حسم النتائج.. انطلاق تصحيح الشهادة الإعدادية بسوهاج

بدأت اليوم أعمال تصحيح أوراق الإجابة بمحافظة سوهاج، في مرحلة تُعد الأكثر حساسية داخل المنظومة الامتحانية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج انطلاق أعمال التصحيح رسميًا، اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026، بجميع القطاعات ولجان النظام والمراقبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بدء التصحيح للشهادة الاعدادية بسوهاج

ويأتي بدء التصحيح وسط حالة من الترقب يعيشها آلاف الطلاب وأولياء الأمور، الذين يترجمون نتائج هذه المرحلة إلى ملامح مستقبل دراسي جديد، ومسارات تعليمية تحدد ملامح السنوات المقبلة لأبنائهم.

وأكدت مديرية التعليم بسوهاج أن أعمال التصحيح تُجرى وفق ضوابط صارمة وتعليمات دقيقة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الالتزام الكامل بالنماذج الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة التقدير أو حقوق الطلاب.

وأوضحت المديرية أن لجان التصحيح تخضع لإشراف مباشر من القيادات التعليمية بالمحافظة، مع تطبيق آليات مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة، تشمل المراجعة الثنائية والرصد المنضبط؛ لتفادي أي أخطاء محتملة، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أن تُتاح بعدها النتيجة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج أُجريت خلال الفترة من 17 يناير وحتى 21 يناير 2026، داخل 492 لجنة امتحانية موزعة على 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، وشارك فيها 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة، وسط التزام ملحوظ بالإجراءات التنظيمية والأمنية.