الرئيس السيسي يقترح وضع تشريعات تحد أو تمنع إستخدام الهواتف لسن معين
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
أقلام المصححين تبدأ حسم النتائج.. انطلاق تصحيح الشهادة الإعدادية بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

بدأت اليوم أعمال تصحيح أوراق الإجابة بمحافظة سوهاج، في مرحلة تُعد الأكثر حساسية داخل المنظومة الامتحانية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج انطلاق أعمال التصحيح رسميًا، اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026، بجميع القطاعات ولجان النظام والمراقبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بدء التصحيح للشهادة الاعدادية بسوهاج

ويأتي بدء التصحيح وسط حالة من الترقب يعيشها آلاف الطلاب وأولياء الأمور، الذين يترجمون نتائج هذه المرحلة إلى ملامح مستقبل دراسي جديد، ومسارات تعليمية تحدد ملامح السنوات المقبلة لأبنائهم.

وأكدت مديرية التعليم بسوهاج أن أعمال التصحيح تُجرى وفق ضوابط صارمة وتعليمات دقيقة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الالتزام الكامل بالنماذج الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة التقدير أو حقوق الطلاب.

وأوضحت المديرية أن لجان التصحيح تخضع لإشراف مباشر من القيادات التعليمية بالمحافظة، مع تطبيق آليات مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة، تشمل المراجعة الثنائية والرصد المنضبط؛ لتفادي أي أخطاء محتملة، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أن تُتاح بعدها النتيجة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج أُجريت خلال الفترة من 17 يناير وحتى 21 يناير 2026، داخل 492 لجنة امتحانية موزعة على 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، وشارك فيها 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة، وسط التزام ملحوظ بالإجراءات التنظيمية والأمنية.

