قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يومًا دعماً لعملية نقل سجناء داعش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد.. عمرو أديب: لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

عمرو أديب: لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي
قال الإعلامي عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد  بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.


فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
حذّر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من العروض المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تمكين المستخدمين من فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل دفع نسبة أقل من الرسوم المقررة، مؤكدًا أن هذه العروض تفتقر للشرعية وتشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على المستخدمين.


هاني سري الدين: أي قرار فصل بحزب الوفد دون إجراءات قطعًا عارضته
رد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قوله إنه ضد الفصل التعسفي، مع أنه كان موجودًا في الهيئة العليا للحزب عندما فصل المستشار بهاء أبو شقة تسعة من قيادات الحزب، قائلًا:"قطعًا كان هناك مواقف ضد ذلك، وكان الفصل غير مقتصر على هؤلاء فقط، بل كان قبله وبعده."


ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
عبّر الطفل علي هلال، نجل الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن مشاعر فخر واعتزاز عميقة بوالده، كاشفًا كواليس مشاركته في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حملته من لحظات إنسانية مؤثرة.


الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به
علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، قائلًا:"القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل."


أحمد موسى: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد.. وفيه ناس بتحرض ضد البلد وبتسخن الناس
علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.


استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة في مصر في شتى المجالات .

وزيرة اقتصاد جرينلاند: التعاون العسكري مع الناتو لا يهدد هويتنا
قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن الجزيرة لا تستطيع الاعتماد على نفسها أو حتى على الدنمارك في حماية أراضيها بمفردها، مشيرة إلى أن فكرة أن جرينلاند مجرد "قطعة من الثلج" لا تعكس واقعها.

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد