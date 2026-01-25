أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد.. عمرو أديب: لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



عمرو أديب: لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.



فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب

حذّر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من العروض المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تمكين المستخدمين من فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل دفع نسبة أقل من الرسوم المقررة، مؤكدًا أن هذه العروض تفتقر للشرعية وتشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على المستخدمين.



هاني سري الدين: أي قرار فصل بحزب الوفد دون إجراءات قطعًا عارضته

رد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قوله إنه ضد الفصل التعسفي، مع أنه كان موجودًا في الهيئة العليا للحزب عندما فصل المستشار بهاء أبو شقة تسعة من قيادات الحزب، قائلًا:"قطعًا كان هناك مواقف ضد ذلك، وكان الفصل غير مقتصر على هؤلاء فقط، بل كان قبله وبعده."



ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى

عبّر الطفل علي هلال، نجل الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن مشاعر فخر واعتزاز عميقة بوالده، كاشفًا كواليس مشاركته في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حملته من لحظات إنسانية مؤثرة.



الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، قائلًا:"القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل."



أحمد موسى: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد.. وفيه ناس بتحرض ضد البلد وبتسخن الناس

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة في مصر في شتى المجالات .

وزيرة اقتصاد جرينلاند: التعاون العسكري مع الناتو لا يهدد هويتنا

قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن الجزيرة لا تستطيع الاعتماد على نفسها أو حتى على الدنمارك في حماية أراضيها بمفردها، مشيرة إلى أن فكرة أن جرينلاند مجرد "قطعة من الثلج" لا تعكس واقعها.