حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي الضواحي ببورسعيد.. شاهد

واصل فوزى الوالي رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد الاستجابة لشكاوى المواطنين و التدخل الفورى لحلها تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد.



وقاد فوزى الوالى رئيس حى الضواحى حملة مكبرة بفريق العمل الميدانى لإدارة الاشغالات لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بشوارع ومناطق متعددة بحي الضواحى.



استمرار إزالة المخالفات والعودة لخطوط التنظيم

وأزالت الحملة تعديات بمنطقة السيد متولي وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات والتنبيه بالالتزام بعدم العودة مرة أخرى، وأن من يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون بكل حزم.



وأسفرت جهود الحملة عن إزالة بنايات طوب وفروشات وعربات يد وعربة لبيع الطعام وعشة لتربية الدواجن مستخدمين سيارات ومعدات الحي.



وشدد الوالى على أنه لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.

وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تحقيقا للاستدامة البيئة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

