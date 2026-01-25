قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح دورة "إعداد الدراسة الذاتية " بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة

إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، البرنامج التدريبي " إعداد الدراسة الذاتية معايير 2015 معدل"، والذى ينظمه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ويشتمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن استعدادات الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ويحاضر بالبرنامج الدكتورة غادة عبدالله المدرب المعتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

التميز فى العملية التعليمية 

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن جامعة بنها قامت بتوفير الموارد اللازمة  لبناء الكوادر البشرية في مجال الجودة والاعتماد ، وتوفير وصيانة بنية تحتية حديثة تستوفي معايير الجودة للتأكد من التميز في العملية التعليمية والبحثية وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ، مضيفا أنها قامت بإنشاء وتفعيل وحدات مركزية وفرعية للإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي على مستوى الجامعة والكليات لبناء الشخصية السوية وتوفير بيئة جامعية صحية وامنه ايمانا منها بان الطالب هو محور العملية التعليمية.
 

وأكد " الجيزاوي " أن الجامعة تتبنى سياسة التنمية المستدامة والاستثمار في الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر مع التأكيد على استخدام هذه الكوادر في أنشطة وفعاليات نظم الجودة للاعتماد المؤسسي والبرامجي على مستوى الكليات والجامعة مع الاستعانة بهذه الكوادر في المراجعات الداخلية والخارجية والمحاكاة بهدف تحسين العملية التعليمية ومتابعة تطبيق معايير جودة التعليم بما يضمن رفع كفاءة الخريجين لخدمة المجتمع.
 

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية وإعداد خطة للتحسين والتطوير المستمر على المستوى المؤسسي ، لافتة إلي أن حصول عدد من البرامج على الاعتماد البرامجي يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي ويرفع التصنيفات الدولية بما ينعكس على السمعة الأكاديمية والتعليمية لجامعة بنها. 
 

وأكد الدكتور محمد غانم ، أن الحزمة التدريبية الثانية بدأت بتنفيذ دورة "إعداد الدراسة الذاتية للاعتماد المؤسسي معايير 2015 المعدل"، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث يشارك في حزمة الدورات التدريبية 29 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

